ElectrifAi kündigt MLaaS und SpendAi auf der AWS re:Invent 2021 an

Bereitstellung schneller und zuverlässiger Lösungen für maschinelles Lernen.

ElectrifAi, eines der weltweit führenden Unternehmen für praktische künstliche Intelligenz (AI) und vorgefertigte Modelle für maschinelles Lernen (ML), gab heute die Verfügbarkeit von Machine Learning as a Service (MLaaS) und SpendAi auf Amazon Web Services (AWS) bekannt. ElectrifAi gab dies auf der AWS re:Invent 2021 in Las Vegas bekannt.

Mit MLaaS können nun alle Unternehmen in vielen Branchen die Möglichkeiten des maschinellen Lernens schnell nutzen und ihre Daten in einen strategischen Vorteil verwandeln, um den Umsatz zu steigern sowie Kosten und Risiken zu senken. Kunden können mühelos mit maschinellem Lernen und vorgefertigten Modellen beginnen, ohne die Kosten und den zeitraubenden Aufwand für die Installation und den Kauf von Plattformen, die Zusammenstellung von Teams oder die Bereitstellung eigener Server. Mit MLaaS, das über AWS verfügbar ist, laufen die Daten des Kunden direkt auf AWS-Cloud-Servern, und MLaaS erhöht die Effizienz und den Komfort des maschinellen Lernens in der Cloud.

Durch den Einsatz von MLaaS können Kunden schnell viele Vorteile erzielen und ihre Abläufe und Fähigkeiten verbessern. Einige dieser Vorteile sind:

niedrigere Kosten, da die Bereitstellung eines vorstrukturierten Modells billiger sein kann als die jährlichen Kosten für einen einzelnen Datenwissenschaftler,

schnellere Bereitstellung und geringeres Projektrisiko, da die durchschnittliche Bereitstellung eines vorgefertigten Modells bei MLaaS zwischen 8 und 12 Wochen beträgt, im Gegensatz zu 8 bis 12 Monaten für die Erstellung neuer maschineller Lernmodelle, und

schnellere Wertschöpfung mit hoher Investitionsrentabilität (ROI).

Eines der sehr erfolgreichen MLaaS-Angebote von ElectrifAi ist SpendAi, ein Produkt zur Analyse von Ausgaben. SpendAi ist jetzt auf AWS verfügbar und kann Beschaffungsexperten dabei helfen, Geschäftsprobleme schnell mit genaueren Daten zu lösen, um Kosten und Risiken zu vermeiden. Einige der Vorteile von SpendAi sind:

hervorragende Sichtbarkeit über mehrere Datenquellen hinweg,

hochwertigere Quellen für Ausgabendaten,

einen besseren Grad an Klassifizierung, Kategorisierung und Gruppierung,

größere Flexibilität, und

Abschaffung der unregelmäßigen Ausgaben.

SpendAi reduziert nachweislich die indirekten Ausgaben um 2 bis 4 % in 6 bis 8 Wochen, was zu erheblichen Einsparungen und einem hohen ROI für die Kunden führt.

Andere vorgefertigte Modelle, die von ElectrifAi als MLaaS angeboten werden, umfassen Kundensegmentierung, Cross- und Up-Selling von Produkten, Nachfrageprognosen, dynamische Preisgestaltung, Kreditentscheidungen, Computer Vision und viele andere.

"Wir freuen uns, unsere MLaaS- und SpendAi-Angebote auf AWS einführen zu können. Mehr denn je sind Führungskräfte heute bestrebt, Daten zur Optimierung ihres Unternehmens zu nutzen. Daten sind das letzte ungenutzte Kapital, und die Unternehmen verlangen eine schnelle Wertschöpfung und einen hohen ROI, um den Umsatz zu steigern und die Kosten zu senken. Mit MLaaS und SpendAi können alle Unternehmen (große und kleine) jetzt einfach und schnell die Vorteile des maschinellen Lernens und vorgefertigter Modelle nutzen. ElectrifAi hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, durch datengesteuerte Geschäftsentscheidungen zu wachsen und wettbewerbsfähiger zu werden, und wir beseitigen die Reibungsverluste und die Komplexität von maschinellem Lernen und Computer Vision." - Edward Scott, Geschäftsführer, ElectrifAi

Informationen zu ElectrifAi

ElectrifAi ist ein weltweit führender Anbieter von unternehmenstauglichen maschinellen Lernmodellen. ElectrifAi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise durch maschinelles Lernen und Computer Vision zu verändern: schnelle Umsatz- und Leistungssteigerungen sowie Kosten- und Risikoreduzierung. ElectrifAi wurde 2004 gegründet und verfügt über eine erfahrene Branchenführung, ein globales Team von Domänenexperten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umwandlung von strukturierten und unstrukturierten Daten in großem Umfang. Eine große Bibliothek von KI-basierten Produkten erstreckt sich über Geschäftsfunktionen, Datensysteme und Teams, um in Rekordzeit hervorragende Ergebnisse zu erzielen. ElectrifAi verfügt über ca. 200 Datenwissenschaftler, Software-Ingenieure und Mitarbeiter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 2.000 Kundenimplementierungen, hauptsächlich für Fortune 500-Unternehmen. Im Mittelpunkt der Mission von ElectrifAi steht die Verpflichtung, KI und maschinelles Lernen für Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt verständlicher, praktischer und profitabler zu machen. ElectrifAi ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Miami, Jersey City, Shanghai und Neu-Delhi.

