iDS- Verleumdungsfall Johnny Depp vs. NGN

LondonLondon (ots/PRNewswire)

Die iDS wurden in diesem Sommer in einem bedeutenden Verleumdungsfall am London Strand zum Gutachter ernannt. Der Kläger, John Christopher Depp (Johnny Depp), hatte eine Verleumdungsklage eingereicht, die vor der Queen's Bench Division des High Court unter dem Vorsitz von Richter Nicol verhandelt wurde. Die beiden namentlich genannten Beklagten in diesem Fall waren (1) News Group Newspapers Ltd (NGN), Herausgeber von The Sun, und (2) Dan Wootton, Chefredakteur von The Sun.

Der sehr öffentliche Prozess befasste sich mit Fragen der angeblichen Diffamierung in der Gerichtsbarkeit von England & Wales. iDS wurden vom Anwalt der Angeklagten, Simons Muirhead & Burton LLP (SMAB), zusammen mit ihrem Prozessteam Barristers, Adam Wolanski QC und anderen beauftragt, bestimmte elektronische Daten zu analysieren und zu beurteilen. iDS-Datenforensiker Timothy LaTulippe (https://idiscoverysolutions.com/), unterstützt von seinem Expertenkollegen Julian Ackert, wurde beauftragt, die Integrität und Gültigkeit sowohl der elektronischen Fotodaten als auch der Tonaufzeichnungsdaten zu beurteilen.

In seinem Urteil vom 2. November entschied der Richter zugunsten der Angeklagten, dass die Vorwürfe nach Wahrscheinlichkeitsabwägung begründet sind. Timothy LaTulippe kommentierte den Fall mit den Worten: "Unter Einhaltung eines engen Zeitrahmens konnte die iDS mit dem Rechtsbeistand zusammenarbeiten und einen Sachverständigenbericht erstellen, der dem Antrag des Rechtsbeistands auf Genehmigung der Vorlage von Sachverständigengutachten beigefügt wurde. Dieser Erfolg ist nur bei einer offenen und effektiven Kommunikation und Zusammenarbeit möglich. Nadeln im Heuhaufen zu finden, kann schwierig sein, aber zu erklären, wie man sie gefunden hat und in welchem Zustand sie sich befinden, ist noch viel schwieriger."

Viele Angelegenheiten, bei denen die iDS behilflich ist, stehen nie in den Zeitungen, aber in den seltenen Fällen, in denen dort erscheinen, sind wir stolz darauf, unseren Erfolg und unsere Begeisterung für gute Arbeit teilen zu können.

iDS ist ein von der Kammer eingestuftes Datendienstleistungsunternehmen mit internationaler Reichweite, das sich auf Datenforensik, fachkundige Beweismittelberatung, eDiscovery-Dienste, Cybersicherheit sowie interne und staatlich veranlasste Untersuchungen konzentriert. Der europäische Hauptsitz von iDS befindet sich in London, England, und der amerikanische Hauptsitz in Washington D.C.

