Pierre Fabre initiiert eine "First in Human"-Studie für einen innovativen monoklonalen Antikörper (W0180), der auf den VISTA-Checkpoint bei Patienten mit soliden Tumoren abzielt

Pierre Fabre gab heute den Beginn einer internationalen klinischen Studie der Phase I bei Patienten mit rezidivierten oder refraktären soliden Tumoren für sein Prüfpräparat W0180 bekannt, einen innovativen monoklonalen Antikörper, der auf VISTA abzielt und von den F&E-Teams von Pierre Fabre Medical Care entwickelt wurde. Die Studie begann an der Universitätsklinik von Navarra, Spanien, unter der Leitung von Pr. Ignacio Melero, Immunologe und leitender Ermittler am Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

Diese klinische Forschungsarbeit wird von Hauptprüfer Pr. Aurelien Marabelle vom Krebsinstitut Gustave Roussy (Villejuif, Frankreich) geleitet. Pr. Marabelle ist die klinische Direktorin des Krebs-Immuntherapieprogramms von Gustave Roussy und leitende medizinische Onkologin in der Abteilung für Arzneimittelentwicklung (DITEP). An der Studie werden weitere Standorte in Frankreich und Spanien beteiligt sein, darunter das Universitätsklinikum Toulouse (IUCT) auf dem Campus Toulouse-Oncopole.

Aurelien Marabelle erklärte: "VISTA ist ein neues Immun-Checkpoint-Molekül, das in der Mikroumgebung des Tumors hoch exprimiert wird. In der medizinisch-wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es große Erwartungen an dieses neue Target und seine Biologie. Wir freuen uns, mit dieser klinischen Studie und ihrem umfassenden Plan für translationale Medizin dazu beizutragen, das Wissen über VISTA zum Wohle der Krebspatienten zu verbessern."

Jean-Luc Lowinski, CEO von Pierre Fabre Medical Care, fügte hinzu: "Bei Pierre Fabre steht die Innovation in der Onkologie an der Spitze unserer strategischen Prioritäten, und wir alle sind sehr daran interessiert, dieses neue Molekül in die klinische Bewertung zu bringen. Die Immuntherapie ist für Krebspatienten in vielen Indikationen bereits eine Revolution, aber der medizinische Bedarf ist immer noch unglaublich groß. Unsere F&E-Teams in der Onkologie setzen sich voll und ganz dafür ein, innovative Therapien für Patienten zu identifizieren und zu entwickeln, die refraktär oder resistent gegenüber den derzeitigen Behandlungen sind."

W0180 ist ein erstklassiger Antikörper, der gegen VISTA (V-Domäne-Ig-Suppressor der T-Zellen-Aktivierung) gerichtet ist. VISTA ist ein negativer Checkpoint-Regulator der T-Zellen-Reaktion. VISTA wird in der Mikroumgebung des Tumors exprimiert, wo seine Hemmung die Antitumor-Immunantwort verstärken kann. Darüber hinaus wurde von einer Zunahme der VISTA-Expression nach Behandlung mit Anti-PD1/L1 und Anti-CTLA4 berichtet. Dies bestätigt, dass VISTA als Resistenzmechanismus gegen die derzeit verwendeten Immuntherapien eine Schlüsselrolle spielen könnte. W0180, das Patienten als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit einer Anti-PD1/L1-Therapie verabreicht wird, hat ein Potenzial für mehrere Krebsindikationen, einschließlich solcher mit myeloischen immunsuppressiven Infiltraten, bei denen der VISTA-Signalweg exprimiert wird.

Pierre Fabre hat 3 Mitteilungen über W0180 auf den Jahrestagungen der American Association of Cancer Research (AACR 2019 und AACR 2020) vorgestellt und bereitet eine bevorstehende Mitteilung an die Jahrestagung zum 35. Jahrestag der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vor, die virtuell vom 9. bis 14. November 2020 stattfinden soll. Die Mitteilung des SITC trägt den Titel "W0180 novel anti-VISTA antibody: rationale for target patient population and first-in-human trial design in monotherapy and in combination with anti-PD1 antibody."

Pierre Fabre ist ein französisches Unternehmen für Gesundheits- und Schönheitspflege mit 35-jähriger Erfahrung in den Bereichen Innovation, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung in der Onkologie. Das Unternehmen hat vor kurzem die Onkologie als eine seiner Hauptprioritäten in Forschung und Entwicklung und als eine seiner kommerziellen Prioritäten bekräftigt und sich dabei auf gezielte Therapien, Biotherapien und Immunoonkologie konzentriert. Seine Therapiegebiete decken einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf ab, darunter Dickdarm-, Brust- und Lungenkrebs, Melanom und Krebsvorstufen wie aktinische Keratose.

Im Jahr 2019 erwirtschaftete Pierre Fabre einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro, von denen zwei Drittel aus dem internationalen Geschäft stammten. Pierre Fabre, dessen Hauptsitz sich seit jeher im Südwesten Frankreichs befindet, beschäftigt weltweit rund 10.400 Mitarbeiter, besitzt Tochtergesellschaften und Niederlassungen in 45 Ländern und verfügt über Vertriebsvereinbarungen in über 130 Ländern. Pierre Fabre befindet sich zu 86 % im Besitz der Fondation Pierre Fabre, einer staatlich anerkannten gemeinnützigen Stiftung, und sekundär im Besitz der eigenen Mitarbeiter über einen internationalen Mitarbeiterbeteiligungsplan.

Im Jahr 2019 bewertete Ecocert Environment den Ansatz der Gruppe in Bezug auf die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen nach der Norm ISO 26000 für nachhaltige Entwicklung und verlieh ihr den ECOCERT 26000-Level "Excellence".

