SDLG eröffnet großen Pavillon auf der bauma CHINA 2020

ShanghaiShanghai (ots/PRNewswire)

Erstmals gemeinsam mit Volvo CE, präsentiert 21 innovative Produkte

Shandong Lingong (SDLG) nimmt vom 24. bis zum 27. November 2020 an der bauma CHINA 2020 im Shanghai New International Expo Centre teil. Im Sinne des diesjährigen Themas "Innovation, More Than Reliability" wird SDLG insgesamt 21 neue Produkte vorstellen, die Lösungen für die verschiedensten Arbeitsumfelder bieten. Der Clou der diesjährigen Präsenz ist der ersten Gemeinschaftsstand mit Volvo CE, ein Superpreis und viele ausgefallene Werbegeschenke, die Endbenutzer gewinnen können.

Der große Gemeinschaftsstand befindet sich an den Standorten B.54 und C.50 und umfasst eine Ausstellungsfläche von 5.700 Quadratmetern, wobei die SDLG ihren Pavillon auf einer Außenfläche von 3.872 Quadratmetern unterhält. Die Besucher können auf Produkteinführungen mit modernsten Technologien hoffen.

Die neuen Maschinen, die die SDLG auf der diesjährige bauma CHINA ausstellt, gehören vier verschiedenen Produktkategorien an: Bagger, Radlader, Baggerlader und Straßenbaumaschinen. Als einer der ersten großen Hersteller in China, der seine Geräte mit hydrostatischem Antrieb, Hybrid-Elektrosystem und Fernsteuerungstechnologien ausstattet, wird SDLG die brandneuen Lader und Bagger der H-Serie vorstellen, die unter allen Arbeitsbedingungen und auf allen Baustellen eingesetzt werden können.

Angesichts der globalen Auswirkungen von COVID-19 bietet SDLG seinen Besuchern in Übersee vom von 24. bis zum 26. November 3-tägige Live-Streams an. Die Live-Streams werden auf Englisch, Russisch, Arabisch, Spanisch und Französisch übertragen und der Hauptgewinner des SUPERPREISES, einer echten Maschine, wird dort am Thanksgiving-Tag - dem 26. November - bekannt gegeben.

SDLG ist einer der größten Baumaschinenhersteller der Welt. Das Unternehmen hat derzeit seine Produktlinien, unter anderem Lader, Bagger, Straßenwalzen, Motorgrader, Baggerlader sowie Ersatzteile, in mehr als 130 Ländern und Regionen rund um den Globus im Einsatz. Im Jahr 2006 haben SDLG und Volvo sich auf eine strategische Zusammenarbeit geeinigt, um die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen weiter voranzutreiben.

Sabrina Qu +86-189-1179-2764 sabrina.qu@conmart.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328762/Image_SDLG_Conmart.jpg

