Aufruf an alle Game Changers und Kapitäne von morgen: Anmeldungen eröffnet für den Leadership Energy Summit Asia 2020

Unsichere Zeiten können ein Umdenken erfordern: den Mut, die Welt, wie wir sie kennen, neu zu erfinden - und einen neuen Führungsstil, um Unternehmen in die Zukunft zu lenken. Das Iclif Executive Education Center der Asia School of Business (ASB) vereint die nächste Generation von Game-Changern und Zukunftsdenkern auf ihrem bevorstehenden Leadership Energy Summit Asia (LESA) 2020. Eine beeindruckende Auswahl der produktivsten Führungskräfte und Experten der Welt, darunter die Nobelpreisträgerin von 2019, Esther Duflo, kommt hier zusammen, um die besten Führungsstrategien für den Umgang mit der aktuellen unberechenbaren Geschäftslage zu vermitteln.

Das führende asiatische Gipfeltreffen für Führungskräfte, das vom 16. bis 19. November online stattfindet, befasst sich mit dem Thema "Navigating Uncertainty with Leadership Energy In Action". LESA 2020 wird Führungskräften Erkenntnisse und Kontakte vermitteln mit denen sie leistungsfähige Teams entwickeln und Innovation, Produktivität und Engagement in ihren Organisationen maximieren können. Das umfangreiche Konferenzprogramm bietet außergewöhnliche Redner aus der ganzen Welt, die wahre Visionäre und Experten auf ihrem Gebiet sind, darunter der Professor für Management John D. Sterman von MIT Sloan, der südafrikanische Finanzminister Tito Mboweni, Aireen Omar, Group President von RedBeat Ventures und AirAsia, und Gita Wirjawan, Gründer und Vorsitzender der Ancora Group. Bestimmte Themengruppen stehen täglich im Vordergrund. Sie reichen von Unternehmergeist bis hin zu Nachhaltigkeit.

"Durch die Pandemie ist das Geschäftsumfeld von Turbulenzen gekennzeichnet und verändert sich immer wieder. In diesem Kontext hängen das Überleben und der Erfolg eines jeden Unternehmens oder einer jeden Unternehmung von der inneren Stärke und den zielgerichteten Aktionen ihrer Führungskräfte ab. Wir sind stolz darauf, dass LESA 2020 als Plattform dienen kann, um diese Herausforderungen zu diskutieren und anzugehen", sagte Prof. Charles Fine, Founding President und Dean der ASB.

Neben hochkarätigen Vorträgen werden ebenfalls eine Reihe von Masterclasses angeboten, die von Sarawak Energy gesponsert werden und an denen führende Wissenschaftler der ASB und von MIT Sloan teilnehmen, die weltweit führend in der Vermittlung von Businesskenntnissen sind. Diese Sitzungen werden Teilnehmern erlauben, ihre Kenntnisse in den kritischen Bereichen Führungsstrategie, Unternehmensleistung, Corporate Social Responsibility, Psychologie, Unternehmertum, Entwicklung und Unternehmenstransformation zu vertiefen. Während der Konferenz werden ebenfalls die Iclif Leadership Energy Awards, die von der Maybank gesponsert werden, an Führungspersönlichkeiten vergeben, die ihre "Leadership Energy in Action" nutzen, um einen positiven, nachhaltigen Einfluss in ihren Organisationen oder Gemeinschaften zu erzielen.

"Die Unterstützung unserer Unternehmenspartner, die uns dabei geholfen haben, diese Veranstaltung international auszurichten, war enorm. Besonderen Dank möchten wir Maybank, Sarawak Energy, CX Technology und der Lawrence S. Ting Foundation aussprechen. Das zeigt einmal wieder, dass man durch Partnerschaften am besten weiterkommt", sagte Zalina Jamaluddin, Chief Business Development Officer, ASB.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat LESA praktisch seine Türen für die ganze Welt geöffnet - um zukunftsorientierte Führungskräfte von überall zusammenzubringen, um Rat auszutauschen und Wissen zu teilen. Mittlere Führungskräfte, leitende Angestellte und potentielle Studenten können mit einem kostenlosen Online-Konferenz-Discovery-Pass an der Veranstaltung teilnehmen, der begrenzten Zugang zu vorausgewählten Sitzungen gewährt, oder mit einem All-Access-Pass für RM 1.200 (~US $290) virtuelle Plätze in der ersten Reihe der Veranstaltung erhalten.

Um eine vollständige Liste der Sprecher anzusehen und zur Registrierung besuchen Sie bitte https://asb.edu.my/lesa2020.

Informationen zur Asia School of Business

Die Asia School of Business (ASB) ist eine internationale Business School, die 2015 von der Bank Negara Malaysia in Zusammenarbeit mit der MIT Sloan School of Management gegründet wurde. Sie will ein erstklassiges Wissens- und Lernzentrum sein, das regionale Expertise, Einsichten und Perspektiven Asiens und der aufstrebenden Volkswirtschaften vermittelt. Durch ihren preisgekrönten, auf Action Learning basierenden Lehrplan, in Partnerschaft mit Unternehmen und Studenten aus der ganzen Welt, setzt sich die ASB für die Entwicklung transformativer und prinzipientreuer Führungspersönlichkeiten ein, die dazu beitragen, die aufstrebenden Länder voranzubringen.

