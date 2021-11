PTC Inc.

PTC stellt bahnbrechende Digital Performance Management-Lösung zur Effizienzsteigerung in der Fertigung vor

-- Das neue IIoT-Angebot von PTC ist ein selbstüberwachendes, selbstmessendes Tool, das die Lösung von Problemen im Rahmen eines Closed-Loop-Systems ermöglicht.

-- Mit der neuen Lösung erhalten die Hersteller Einblick in die aktuellen Leistungen, die Analyse von Produktionsengpässen und die Ergebnisvalidierung von Investitionen.

PTC (NASDAQ: PTC) hat die sofortige Verfügbarkeit der neuen ThingWorx® Lösung für digitales Leistungsmanagement (DPM) bekannt gegeben, die als erstes Angebot ihrer Art einen bedeutenden Fortschritt für die Effizienzsteigerung von Fertigungsunternehmen darstellt.

DPM bietet Einblicke in die gesamte Leistung und ermöglicht die Lösung von Problemen in Echtzeit im Rahmen eines Closed-Loop-Settings.. Es ermöglicht eine einheitliche Sicht auf die Leistung, die in einer verständlichen Geschäftsmetrik angegeben wird: nämlich in Stunden. Diese Kennzahl wird von Mitarbeitern, Managern und Führungskräften leicht verstanden und bildet die Grundlage für eine unternehmensweite Lösung. DPM unterstützt die Nachvollziehbarkeit von Investitionen durch die Validierung von Ergebnissen für transformative Investitionen mit Echtzeit-Produktionsdaten und einfach zu berechnenden finanziellen Verbesserungen.

"Hersteller betrachten die digitale Transformation als unverzichtbar, sehen aber oft nur inkrementelle Verbesserungen im Gegensatz zu groß angelegten Umwälzungen", sagt Craig Melrose, EVP, Digital Transformation Solutions, PTC. "Die neue ThingWorx DPM-Lösung von PTC ermöglicht es Unternehmen, die wertvollsten Verbesserungen in der Fertigung anzugehen und allgemeine Herausforderungen zu lösen, um die Fertigungseffizienz und -transformation in großem Maßstab voranzutreiben."

Mittels DPM können Unternehmen die richtigen Leistungsprobleme identifizieren, um ihre Effizienz zu steigern. Mitarbeiter werden befähigt, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Weiterhin können Einblicke in Engpässe, Grundursachen und die kritischsten Bereiche gewonnen werden, auf die man sich für Verbesserungen konzentrieren sollte. Ergebnisse sind anhand von Leistungsdaten messbar, um sicherzustellen, dass Maßnahmen die gewünschte Wirkung bringen. Auch ist eine schnelle Wertschöpfung und Skalierung realisierbar, mit ersten Ergebnissen in nur 90 Tagen.

"Alle unsere Kunden im verarbeitenden Gewerbe, unabhängig von der Branche, stehen vor der ständigen Herausforderung, Produktionsengpässe zu erkennen und schnell zu beseitigen", sagte Jerry Gootee, Global Advanced Manufacturing Sector Leader bei Ernst & Young (EY). "Der Markt benötigt eine skalierbare Technologielösung, die systematisch und dynamisch Produktionseinschränkungen identifizieren, Ursachen priorisieren, Korrekturmaßnahmen empfehlen und verwalten sowie Ergebnisse, gemessen als neue Produktionsstunden der Kapazität, validieren kann."

"Die Veröffentlichung der ThingWorx DPM-Lösung von PTC ist ein wichtiger Meilenstein in unserem IIoT-Geschäft", so Jim Heppelmann, President & CEO von PTC. "Diese Software markiert den Beginn einer neuen Phase in der IIoT-Wachstumsstrategie von PTC, während wir unsere Positionierung von ThingWorx als eine Suite von leistungsstarken Unternehmenslösungen weiterentwickeln, die eine erhebliche Unternehmenseffizienz ermöglichen und den Geschäftswert steigern."

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen Kostenoptimierungen im zweistelligen Bereich zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern.

