Neuerungen in Creo 8.0 ermöglichen es Konstrukteuren "Bessere Produkte schneller zu entwickeln"

Die neueste Version von Creo bringt Verbesserungen sowohl für Konstruktionsleiter als auch für Manager und Anwender

PTC (NASDAQ: PTC) präsentiert die achte Version seiner preisgekrönten CAD-Software CreoÒ. Creo 8.0 erhöht die Produktivität mit Erweiterungen der Funktionalität von Model Based Definition (MBD), Generative Design und Simulation mit Ansys.

Die neue Version berücksichtigt typische Aufgabenstellungen von Konstruktionsleitern, Managern und Anwender. Die Features und Funktionen von Creo 8.0 unterstützen die gesamte Prozesskette im CAD und maximieren die Effizienz in Konstruktion und Fertigung. "Creo 8.0 ist ein großer Schritt nach vorn und ich freue mich, es in meinen Konstruktionsprozess integrieren zu können", sagt Tiago Figueiredo, Formenbauingenieur bei MCG. "Die neuen Funktionen, die Bedienoberfläche, die Verwaltung des Modellbaums sind wirklich beeindruckend und ich freue mich darauf diese Funktionen in meiner Arbeit nutzen zu können."

Creo 8.0 enthält eine Vielzahl von Neuerungen:

- Bedienung und Produktivität: Updates in Bereichen wie Bohrungen, Kabel- und Rohrnetzen, Blechbearbeitung und Rendering erhöhen die Produktivität. Optimierte Dashboards und das verbesserte Modellbauminterface vereinfachen Verwaltung und Organisation komplexer Konstruktionen. - MBD (Model Based Definition): Die erneuerten MBD-Workflows reduzieren Time-to-market, Fehler und Kosten bei verbesserter Konstruktionsqualität. Anwender werden von Asistenten beim Erzeugen geometrischer Maße und Toleranzen in Baugruppen angeleitet und unterstützt. - Simulation: Die preisgekrönten Werkzeuge Creo Simulation Live and Creo Ansys Simulation wurden um statische Strömungsanalyse und verbesserter Netzkontrolle erweitert, um innovativere und qualitativ höherwertige Konstruktionen zu ermöglichen. - Generative Design: Das innovative Generative Design in Creo ermittelt jetzt automatisch den besten Bauraum und löst umfassender Fertigungssanforderungen an Fromschrägen und Radien. - Additive und Subtraktive Fertigung: Gitterstrukturen (Lattices) werden mit Simulationsergebnissen optimiert, um Bauzeit und Gewicht zu reduzieren. Creo 8.0 bietet zudem neue Strategien beim Fünfachsen - Hochgeschwindigkeitsfräsen für kürzere Vorbereitungs - und Bearbeitungszeiten.

"Das Creo-Entwicklerteam ist stolz darauf, eine gute Balance zwischen Produktivitätsverbesserungen, die jedem Anwender nutzen, und erweiterten Funktionen gefunden zu haben. Die Neuerungen betreffen alle wichtigen Technologiebereiche von der Simulation über Generative Design bis zu Additiver Fertigung", sagt Brian Thompson, Divisional Vice President and General Manager CAD bei PTC. "Ich bin sicher, dass Creo 8.0 weiter helfen wird, Innovation und Produktivität voranzutreiben."

Über PTC

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor - wir ermöglichen sie.

