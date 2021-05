PTC Inc.

PTC gibt Wechsel in der Strategieleitung bekannt

München (ots/PRNewswire)

Kathleen Mitford wechselt zu Microsoft, Catherine Kniker wird neue Chief Strategy Officer

PTC (NASDAQ: PTC) gab heute bekannt, dass Catherine Kniker zum EVP und Chief Strategy Officer befördert wurde. Sie ersetzt Kathleen Mitford, die PTC verlassen wird, um bei Microsoft als Corporate Vice President, Azure Marketing, tätig zu werden.

"Der Wechsel zu Microsoft ist eine große Karrierechance für Kathleen. Wir freuen uns für sie und darüber, dass sie innerhalb des PTC-Ökosystems bleiben wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr in ihrer neuen Rolle", erklärt Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "In den letzten 15 Jahren hat Kathleen mir maßgeblich dabei geholfen, PTC zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist.. Auch wenn ich ihre Arbeit hier bei PTC vermissen werde, wird ihre Führungsposition bei Microsoft die bereits starke und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen unseren beiden Unternehmen noch weiter vertiefen. Ich bin unglaublich stolz auf Kathleen und wünsche ihr das Beste für dieses neue Kapitel in ihrer Karriere."

PTC und Microsoft arbeiten seit Langem eng zusammen. "Kathleen verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Cloud-Strategie, Produktentwicklung, Marketing und Kundenbedürfnisse. Wir freuen uns, sie bei Microsoft begrüßen zu dürfen", erklärte Takeshi Numoto, Commercial Chief Marketing Officer bei Microsoft. "PTC ist ein hoch geschätzter Partner und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

Während ihrer Zeit bei PTC hatte Mitford verschiedene leitende Funktionen inne, darunter die Leitung des Markt- und Wettbewerbsstrategieteams sowie die Leitung der Kernproduktgruppe des Unternehmens, darunter auch die weltweite Forschung und Entwicklung. Zuletzt war Mitford als EVP und Chief Strategy Officer für die Leitung der Unternehmensstrategie, der Unternehmensentwicklung, der strategischen Partnerschaften, des Unternehmensmarketings und der akademischen Programme verantwortlich. Mitford hat die Strategie des Unternehmens für Wachstum in den Bereichen Internet der Dinge (IoT), Augmented Reality (AR) und SaaS mitgestaltet. Außerdem hat sie sich stets für Initiativen zur Förderung von Inklusion, Vielfalt und Frauen in der Technologie engagiert. Sie wurde mit Leadership-Awards vom Massachusetts Technology Leadership Council und vom Manufacturing Institute ausgezeichnet.

Die Nachfolgerin von Mitford als Chief Strategy Officer ist Catherine Kniker. Kniker war ab 2016 als Chief Revenue Officer für die schnell wachsende Geschäftseinheit IoT und AR bei PTC tätig. Später übernahm sie die Leitung der strategischen globalen Allianzen von PTC, einschließlich der Allianzen mit Microsoft, Rockwell Automation und Ansys, und leitete dann das globale Unternehmensentwicklungsprogramm von PTC, das die Übernahme von Arena Solutions, die größte Akquisition in der Geschichte von PTC, vorantrieb. Bevor sie zu PTC kam, war Kniker in leitenden Positionen in den Bereichen Strategie, Unternehmensentwicklung, Vertrieb und Marketing bei Constant Contact, Syneron Candela und Genuity tätig.

"Catherine hat ihre Stelle bei PTC zu einem wichtigen Zeitpunkt des Wandels unseres Unternehmens angetreten und leistet seitdem einen großen Beitrag", so Heppelmann weiter. "Ich bin von ihren Führungsqualitäten überzeugt und weiß, dass sie sich problemlos in diese wichtige neue Rolle einfügen wird. Ich begrüße sie als direktes Mitglied der Unternehmensleitung."

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen uns eine bessere Welt nicht nur vor, wir helfen dabei, sie zu erschaffen.

