Empatica

Empatica erhält neue FDA-Zulassung für seine Gesundheitsüberwachungsplattform und kündigt eine Serie-B-Finanzierung an

Boston (ots/PRNewswire)

Empatica, ein Unternehmen für digitale Gesundheit und KI, das medizinische Wearables und Algorithmen für die Gesundheitsüberwachung und -diagnostik entwickelt, gab heute die Freigabe seiner Empatica Health Monitoring Platform durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bekannt.

Die Empatica Health Monitoring Platform ist eine umfassende Lösung zur Fernüberwachung des Gesundheitszustands und zur Datenerfassung für Forschung und Gesundheitswesen, die auf den von EmbracePlus, dem als Medizingerät CE-zertifizierten Wearable von Empatica, erfassten Daten basiert. Darüber hinaus umfasst die Plattform Empaticas proprietäre Care-Software-Suite, eine sichere Cloud-Infrastruktur und klinisch validierte digitale Biomarker.

Die Plattform von Empatica ist für die kontinuierliche Datenerfassung zur Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) im Ruhezustand, der peripheren Hauttemperatur, der mit Bewegung verbundenen Aktivität während des Schlafes und der elektrodermalen Aktivität (EDA) zugelassen. Jeder der digitalen Biomarker von Empatica basiert auf bewährten Algorithmen, die Sensordaten in einminütigen Intervallen analysieren, und wurde in klinischen Studien mit verschiedenen Teilnehmergruppen nach strengen Bedingungen validiert. Nutzer der Plattform können auch auf die von den fünf Sensoren von EmbracePlus erfassten Rohdaten zugreifen sowie auf digitale Biomarker in Forschungsqualität wie Pulsfrequenz, Pulsfrequenzvariabilität und Atemfrequenz.

Die Empatica Health Monitoring Platform wird weltweit von großen pharmazeutischen Unternehmen eingesetzt, um kontinuierlich physiologische Daten für klinische Studien zu erfassen und zu analysieren, in denen die Wirkung neuartiger Therapeutika untersucht wird, wobei Empatica an der Entwicklung digitaler Biomarker zur Verwendung als Endpunkte mitarbeitet. Forscher haben auch die Möglichkeit, ihre eigenen digitalen Biomarker zu entwickeln, die sie mit dem Software Development Kit der Plattform in ihre digitalen Gesundheitsanwendungen oder -infrastrukturen implementieren können.

„Diese Freigabe ist ein bedeutender Schritt nach vorn für unsere wissenschaftliche Gemeinschaft", sagte Dr. Marisa Cruz, Chief Medical Officer von Empatica. „Patienten, medizinische Fachkräfte und Forscher verdienen digitale Gesundheitsprodukte, die genaue Daten liefern, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen validiert sind und sich intuitiv bedienen lassen. Wir sind stolz darauf, eine Lösung entwickelt zu haben, die diese Ziele erfüllt und Wissenschaftlern, die durch Forschung und klinische Versorgung die Ergebnisse für Patienten verbessern wollen, ein hochwertiges und zuverlässiges digitales Gesundheitswerkzeug bietet."

Heute gab Empatica außerdem den Abschluss seiner Serie-B-Finanzierung bekannt, die von Sanofi Ventures und RA Capital Management angeführt wurde und an der sich Black Opal Ventures beteiligte. Die Investition wird es Empatica ermöglichen, sein Angebot an digitalen Biomarkern zu erweitern, die in der Patientenversorgung und als digitale Endpunkte in klinischen Studien eingesetzt werden können.

„Wir freuen uns, mit Empatica, ihren Investoren und Partnern auf diesem Weg zusammenzuarbeiten", sagte Cris De Luca, Partner bei Sanofi Ventures und neu ernanntes Vorstandsmitglied von Empatica. „Indem wir durch neuartige digitale Messungen und digitale Biomarker in klinischen und realen Umgebungen eine höhere Auflösung der Krankheitssymptome erreichen, erschließt Empatica die Möglichkeiten einer frühzeitigen Krankheitserkennung, verbesserter Behandlungsentscheidungen und einer Verbesserung der Lebensqualität für Patienten auf der ganzen Welt."

Empatica – www.empatica.com

Empatica Inc. ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen, diskreten und KI-gesteuerten Fernüberwachung des Gesundheitszustands. Die Plattform und die Technologie von Empatica werden von Tausenden von institutionellen Partnern zu Forschungszwecken in Studien zu Stress, Schlaf, Epilepsie, Migräne, Depression, Sucht und anderen Zuständen und Erkrankungen eingesetzt. Das Flaggschiff des Unternehmens, das medizinische Wearable EmbracePlus, wurde in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie HHS, USAMRDC und dem von der NASA finanzierten TRISH entwickelt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952274/Empatica.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/empatica-erhalt-neue-fda-zulassung-fur-seine-gesundheitsuberwachungsplattform-und-kundigt-eine-serie-b-finanzierung-an-301685342.html

Original-Content von: Empatica, übermittelt durch news aktuell