Vorwerk

Dritte Teilnahme an CIIE: Vorwerk weist den Weg in ein gesundes Zuhause

Shanghai

In seinem dritten Jahr in Folge auf der China International Import Expo 2020 hat das deutsche multinationale Konglomerat Vorwerk die Ausstellungsfläche für die Präsentation seiner Drei-Sterne-Marken erweitert. Vorwerk wurde vor 130 Jahren gegründet und war eines der ersten Unternehmen, das sich für die diesjährige Messe angemeldet hatte, nachdem es bereits in den letzten beiden Jahren daran teilgenommen hatte. Vorwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Technologieprodukten den chinesischen Haushalten hochwertigste Produkte für den Alltag anzubieten und gleichzeitig zum Wachstum der chinesischen Wirtschaft beizutragen.

Der Messestand von Vorwerk ist die Nachbildung eines typisch chinesischen Zuhauses, in dem die Besucher erleben können, wie die Verwendung der Vorwerk-Produkte sie bei einer intelligenteren und gesünderen Lebensweise unterstützen kann. Der Temial verwendet modernste Technologie für die Teezubereitung und würdigt dabei gleichzeitig die Traditionen rund um das Teetrinken. Der revolutionäre Thermomix verwandelt auf magische Weise jeden Küchenanfänger in einen Koch, und mit dem Kobold wird das Putzen der Wohnung dank seiner benutzerfreundlichen, effizienten Reinigungslösungen von einer lästigen Aufgabe zum wahren Vergnügen, bei dem gleichzeitig ein gesundes Wohnumfeld garantiert ist.

"Wir haben auf den ersten beiden CIIEs fantastische Erfolge verzeichnet", erklärte Cha Sheng, Geschäftsführer von Vorwerk China. "Wir scheinen einer der beliebtesten Stände auf der Messe zu sein. Unsere Vorzeigeprodukte Temial, Thermomix und Kobold haben weltweit Aufmerksamkeit erregt. Mehr als 100 Medien haben über uns berichtet. Dank der weltweiten Plattform, die die Messe bietet, konnte Vorwerk viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das Umsatzvolumen deutlich steigern. Im Jahr 2018 hat sich die Online-Suche nach Vorwerk-Produkten unmittelbar nach der CIIE verdreifacht und der Jahresumsatz des Unternehmens ist deutlich gestiegen. Der Umsatz im ersten Quartal 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt, und nach der zweiten CIIE stellte unser Umsatz im vierten Quartal einen weiteren Rekord auf. Trotz der außergewöhnlichen Umstände Anfang dieses Jahres ist es uns gelungen, ein solides Umsatzwachstum beizubehalten."

Vorwerk sei hinsichtlich des immensen Potenzials des Marktes für Qualität und intelligente Haushalte in China optimistisch, so Cha, und der Auftrieb, den Vorwerk dank der CIIE verzeichnen konnte, habe das Vertrauen des Unternehmens in Bezug auf Investitionen in China gestärkt. Durch die rasante Entwicklung der Volkswirtschaft und der Technologie in den letzten Jahren sei China in verschiedenen Bereichen wie der Digitalisierung weltweit führend, so dass der Markt für das Unternehmen von großer strategischer Bedeutung sei.

