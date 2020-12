Montepino

Montepino Logística: einer der drei Logistikdienstleister mit den meisten LEED-Qualitäts- und Nachhaltigkeitszertifizierungen in Spanien

Saragossa, SpanienSaragossa, Spanien (ots/PRNewswire)

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Green Building Council hat ergeben, dass Spanien europäischer Marktführer im nachhaltigen Bauen ist. Dem Bericht zufolge hat Spanien die zehnthöchste Anzahl von LEED-zertifizierten Gebäuden ("Leadership in Energy and Environmental Design") weltweit.

Das LEED-Programm unter der Leitung des US Green Building Council setzt sich für die Förderung umweltfreundlicher, ressourcenschonender und nachhaltiger Gebäude in Bezug auf ihre Konzeption und Bauweise ein. Dieses Gütesiegel für Qualität und Nachhaltigkeit wurde an 100 % der Montepino Logística-Projekte vergeben. Damit konnte sich das Unternehmen, einer der größten Logistikdienstleister und Vermögensverwalter in Spanien, unter den drei größten Entwicklern mit der aktivsten LEED-Beteiligung im Land positionieren.

Dem Bericht zufolge hat der Industriesektor im letzten Jahr ein stetiges Wachstum bei LEED-Gebäuden verzeichnet. Der Teilsektor Logistik hat die Gruppe mit 69 registrierten und 32 zertifizierten Gebäuden angeführt. Damit gehört Montepino zu den drei größten Unternehmen mit den meisten Immobilien, die mit diesem Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden.

"Wir glauben an eine neue Art des Bauens, die auf Innovation, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit basiert. Unsere effizienten Designs, die zur Optimierung unserer Lieferkette beitragen und die Wachstumsbedürfnisse unserer Kunden erfüllen, haben die renommiertesten Zertifizierungen und internationalen Auszeichnungen erhalten", erklärt Juan José Vera, Generaldirektor von Montepino.

Die Vorteile nachhaltiger Gebäude

Die Senkung der Betriebskosten und der CO2-Emissionen um 39 %, eine Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs und eine effektive Entsorgung fester Abfälle sowie garantierte komfortable und gesunde Bedingungen in den Gebäuden sind konstante Faktoren in allen Logistikplattformen von Montepino. Die Gebäudeentwürfe des Unternehmens berücksichtigen Faktoren zum Effizienzgewinn wie beispielsweise den Standort, die Auswahl der Baumaterialien, natürliche Lüftungs- und Klimatisierungsstrategien, die zur Senkung der Energiekosten im Gebäude beitragen. Außerdem werden technische Systeme genutzt, um die Auslastung des Gebäudes zu überwachen, Beleuchtung oder Heizung zu steuern und eine Energieeinsparung von bis zu 40 % zu erreichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1386716/Montepino.jpg

Pressekontakt:

Karen Pereira

karen@eolocomunicacion.com



Alicia De la Fuente

alicia@eolocomunicacion.com



Sara Jusuy Rodriguez

sara@eolocomunicacion.com



Tel.: 91 241 69 96 / 669 825 278

Original-Content von: Montepino, übermittelt durch news aktuell