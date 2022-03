Houston, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Formulated Polymers Ltd. getroffen, einem führenden Hersteller technischer Materialien in Chennai, Indien. Mit dieser Akquisition, die voraussichtlich am 1. Mai abgeschlossen wird, schafft Ascend seine erste Produktionsstätte auf dem Subkontinent und stärkt seine globale Präsenz im Bereich der Elektro- und ...

mehr