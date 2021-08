Ascend Performance Materials

Ascend gewinnt Patentverfahren für Lithium-Ionen-Batteriezusätze gegen Samsung SDI

Ascend Performance Materials hat ein von Samsung SDI gehaltenes Patent für Lithium-Ionen-Batterietechnologie erfolgreich angefochten. In einer endgültigen schriftlichen Entscheidung erklärte das U.S. Patent Trial and Appeal Board alle angefochtenen Ansprüche aus mehreren Gründen für ungültig.

Die Entscheidung des Gremiums ermöglicht es den Herstellern, Trinohex Ultra(TM) in den Vereinigten Staaten für ihre Lithium-Ionen-Batterie-Elektrolytformulierungen zu verwenden.

Bis heute waren die weltweiten Bemühungen von Ascend, die Patentfamilie von Samsung SDI für ungültig zu erklären, erfolgreich, mit positiven Entscheidungen in China und den USA, wobei Klagen in anderen Gerichtsbarkeiten anhängig sind.

"Wir freuen uns, dass das Gremium die Vorzüge unserer Klage gegen ein zu weit gefasstes und restriktives Patent erkannt hat", sagte Dan Burke, Anwalt für geistiges Eigentum bei Ascend. "Das Gremium war sich einig, dass der Umfang des bestehenden Patents zu weit gefasst war und dass seine Ansprüche angesichts der bereits bekannten Zusatzstoffe ungültig waren.

Trinohex Ultra von Ascend ist ein weltweit verfügbarer, ungefährlicher Elektrolyt-Zusatz, der die Lebensdauer und die Gesamtleistung der Batterie verbessert, insbesondere unter extremen Bedingungen. Unabhängige Tests haben gezeigt, dass Trinohex Ultra die Bildung schädlicher Gase um mehr als 25 % reduziert und sowohl die Kathoden der aktuellen als auch der nächsten Generation von Lithium-Ionen-Batterien vor Degradation schützt.

"Wir haben Batterien, die Trinohex Ultra enthalten, mit verschiedenen Kathoden, Spannungen und Elektrolytchemien getestet", sagte David McNeece, Business Manager für Batteriechemie bei Ascend. "Trinohex Ultra übertrifft auf der ganzen Linie die Additive der Mitbewerber - es zeigt eine überragende Leistung bei der Gasbildung und Kapazitätserhaltung, was zu längerer Lebensdauer und höherer Leistung der Batterien unter allen Bedingungen führt."

Ascend ist ein voll integrierter Hersteller von Hochleistungspolymeren, Fasern und Spezialchemikalien, die weltweit in der Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie in Konsum- und Industrieprodukten eingesetzt werden.

