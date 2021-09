Alfasigma

Alfasigma weiht das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum in Pomezia ein, das nach seinem Gründer Marino Golinelli benannt ist

Pomezia, Italien (ots/PRNewswire)

Über 17 Millionen EUR in LABIO 4.0 Marino Golinelli investiert

Zwei Tage im Zeichen der offenen Innovation und der Förderung junger Talente: eine Gruppe spanischer Studenten gewinnt den Alfathon Day

Mit einer Anfangsinvestition von über 17 Millionen Euro für die Entwicklung von 5.600 m2 neuer Labore für pharmazeutische Technologie und analytische Chemie bestätigt Alfasigma sein Engagement für Forschung und Entwicklung. Die Einweihung des LABIO 4.0 Marino Golinelli ist Teil einer breit angelegten Unternehmensstrategie mit progressiven Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E ), die es Alfasigma, einem der ersten fünf Pharmaunternehmen mit italienischem Kapital, ermöglicht, sich sowohl national als auch international durch Innovation und technologische Entwicklung hervorzuheben.

Ministerpräsident Mario Draghi begrüßte das Projekt in einem Schreiben mit guten Wünschen: "Die Entscheidung, in Forschung und technologische Innovation in Italien zu investieren, ist das, was das ganze Land von seinen innovativsten Köpfen verlangt."

"Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Pomezia, LABIO 4.0, wurde auf den Namen unseres Gründers, Marino Golinelli, eingetragen" , erklärt Ingenieur Stefano Golinelli, Präsident von Alfasigma, "weil er uns gelehrt hat und uns auch heute noch, über 100 Jahre später, lehrt, an die Zukunft und an die Innovation zu glauben. Wir glauben an die pharmazeutische Forschung und an diese gesamtitalienische Erfolgsgeschichte: Das zeigen wir mit unseren Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber auch mit der Modernisierung von Produktionsanlagen und dem Erwerb neuer Moleküle und neuer Projekte."

In dem neuen Mehrzweckzentrum befinden sich die Labors für die Entwicklung innovativer Formulierungen, die F&E-Labors für pharmazeutische Technologie, die F&E-Labors für analytische Entwicklung und die neue F&E-Pilotanlage für feste Lebensmittel, zu der noch die Labors für Biotechnologie und Nanotechnologie hinzukommen werden. Diese Anlage stellt eine der Besonderheiten des LABIO 4.0 dar: Sie ist in der Lage, die Produktion von klinisch-experimentellen Chargen für neue Spezialitäten in oraler Form (Granulat, beschichtete und unbeschichtete Tabletten, Kapseln, Chronoide/Minitabs) zu kalibrieren, die in einem Zwischenmaßstab zwischen dem Kilolab (der Größe des technologischen Entwicklungslabors) und der halbindustriellen Produktion arbeiten.

Durch die neue Pilotanlage wird es möglich sein, die Zwischenschritte zwischen der Entwurfsphase und der Umsetzungsphase zu beschleunigen, d. h. Mikroproduktionen mit innovativen pharmazeutischen Formen im Scale-Up (Skalierbarkeit von klein auf groß) und im Scale-Down (Skalierbarkeit von groß auf klein) durchzuführen, indem das Potenzial des Zwischenmaßstabs genutzt wird. Ziel ist es, die bestehenden Verfahren zu optimieren und die in den Technologielabors entwickelten Verfahren vor der Industrialisierungsphase besser zu charakterisieren, was sich auf die Ressourcen und den Zeitplan auswirkt.

In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens sind 138 Forscher beschäftigt, von denen die meisten Frauen sind (86 Frauen und 52 Männer). LABIO 4.0 beherbergt etwa die Hälfte davon, die auf die Forschungs- und Entwicklungszentren in Pomezia und Bologna verteilt sind.

"Alfasigma hat vor kurzem damit begonnen, die Forschungspipeline für neue Produkte zu aktualisieren und dabei sowohl das interne Know-how im Bereich der Gastroenterologie zu maximieren als auch ausgewählte Partnerschaften für innovative und zukunftsweisende Aspekte zu bevorzugen" , kommentierte der Direktor für Forschung und Entwicklung, Emilio Merlo Pich. "Zum Beispiel haben wir einige Projekte in der Entwicklung, die auf die intestinale Mikrobiota abzielen, ein Bereich, in dem Alfasigma bereits mit Rifaximin präsent ist, und andere innovative Projekte, die auf der Verwendung von biotechnologischen und nanotechnologischen Produkten basieren, mit einem starken Interesse im Bereich der Krankheiten. seltene gastrointestinale und neurologische. Diese Aktivitäten werden durch ausgelagerte Forschungsplattformen unterstützt, wie z. B. das Microbiome Lab, das kürzlich von Alfasigma mit Humanitas in Mailand gegründet wurde, oder das Start-up-Unternehmen Novavido, das zusammen mit dem Italian Institute of Technology gegründet wurde. "

Offene Innovation und Förderung junger Talente - Die Komponenten des Alfathon Day

Am Vorabend der Einweihung des LABIO 4.0 Marino Golinelli widmete Alfasigma einen ganzen Tag der offenen Innovation und der Förderung junger Talente, sowohl intern als auch außerhalb des Unternehmens. So fand gestern der Alfathon Day statt, ein Nachmittag mit Gesprächen über Innovation und Gesundheit mit Fachleuten, der mit der Preisverleihung des Alfathon, dem ersten Alfasigma-Hackathon, endete. Unter den mehr als 40 Teams aus mehr als 10 Ländern der Welt, die innovative Lösungen im Rahmen von drei Herausforderungen im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Innovation vorgeschlagen haben, wurde der erste Preis an eine rein spanische Arbeitsgruppe vergeben. Lluis Pascual Masiá, Doktor der Medizin und Gesundheit an der Universität von Navarra, Irene Santos Martínez und Maria Cholvi Simó, Pharmaziestudentinnen an der Universität von Valencia, stellten SituGel vor, das auf die Notwendigkeit reagiert, eine Formulierungsplattform zu entwickeln, die in der Lage ist, die Freisetzung des Wirkstoffs über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten und so seine therapeutische Wirkung zu maximieren. Alfasigma überreichte dem Team einen Scheck über 5.000 EUR, um in das Projekt zu investieren. Der Gewinner des #OurAlfathon, des unternehmensinternen Hackathons, an dem rund hundert Kollegen aus 17 Niederlassungen weltweit teilgenommen haben, wurde ebenfalls ausgezeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1626095/Alfasigma.jpg

