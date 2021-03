Alfasigma

Alfasigma: Jacopo Murzi ist der neue General Manager des Geschäftsbereichs Italien

Bologna, Italien (ots/PRNewswire)

Murzi hat umfangreiche internationale Erfahrung vorzuweisen

Er wird das italienische Team von Alfasigma leiten und die Bereiche Pharma Italy und Consumer Health Care zusammenführen

Jacopo Murzi, 49, kommt als General Manager des Geschäftsbereichs Italien zu Alfasigma Spa. Heute beinhaltet dieser Bereich die Abteilungen Pharma Italy, Consumer Healthcare, Commercial Operations, Market Access und BU Diversified.

Murzi war während seiner Karriere in Italien und international für lange Zeit bei Janssen. Nach seinen Anfängen in Italien verbrachte er drei Jahre in Polen und drei weitere in Rumänien. Anschließend zog er aufgrund von Geschäftsentwicklungsaktivitäten in die USA und zuletzt nach Frankreich, wo er sich mit dem Nahen Osten und Afrika befasste und mehr als 20 Länder verwaltete.

Nach seinem Abschluss in Management Engineering war er zuvor für ein globales Beratungsunternehmen tätig, wo er an zahlreichen multidisziplinären Projekten arbeitete.

Der neue General Manager untersteht Pier Vincenzo Colli, CEO von Alfasigma, der erklärt: "Die Aufnahme von Jacopo Murzi in das Team trägt zur weiteren Stärkung des Managements bei und sie ermöglicht es uns, die italienischen Geschäftsbereiche durch eine gemeinsame Strategie zu vereinen. Wir wünschen Jacopo und seinem Team alles Gute und viel Erfolg für diese Aufgabe. Wir möchten die Gelegenheit ergreifen und Roberto Mazzucato danken, der dreißig Jahre lang ein Rückgrat für das Unternehmen war und der bis letzten Dezember Pharma Italy entschlossen und sicher geführt hat."

"Es ist eine Freude und eine große Verantwortung, eine neue Seite in der Geschichte von Alfasigma aufzuschlagen, und sich auf die besten Ärzte und Apotheker zu konzentrieren, aber auch auf all die Millionen Italiener, die unsere Produkte täglich verwenden", sagt Jacopo Murzi. Er sagt weiter, dass er von der Leidenschaft und dem Wunsch des Teams, dauerhaft etwas zu bewirken, sehr beeindruckt war. "Ich bin stolz darauf, einen Beitrag zu einem Unternehmen leisten zu können, das dank seiner Produktionsstätten und seiner Spezialprodukte und Selbstmedikation in den Haushalten aller Italiener und in unserem Land so sehr verwurzelt ist."

Über Alfasigma Alfasigma befindet sich in Privatbesitz und ist eines der führenden italienischen Pharmaunternehmen, das über Vertriebshändler und Tochterunternehmen in über 90 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter, betreibt Forschungs- und Entwicklungslabors sowie fünf Produktionsstätten. In Italien ist Alfasigma führend auf dem Markt für verschreibungspflichtige Produkte. Das Unternehmen ist neben seiner starken Konzentration auf den Magen-Darm-Trakt in vielen therapeutischen Bereichen der Grundversorgung tätig. Alfasigma produziert und vermarktet auch Selbstmedikationsprodukte, Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens https://www.alfasigma.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1450605/Alfasigma.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1325576/Alfasigma_Logo.jpg

