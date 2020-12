The Publicity Department of Weifang Municipality

Ein Biss von Weifang, Shandong: Kürzlich vorgestellte wichtige Projekte zur Nachtwirtschaft

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Weifang, Provinz Shandong, hat kürzlich die bedeutenden Investitionen in den Kultur- und Tourismussektor, mit besonderem Schwerpunkt auf der Nachtwirtschaft, für das Jahr 2020 dargelegt. Diese Investitionen haben die Durchführung von 28 großen Projekten in Bezug auf die Nachtwirtschaft beschleunigt - zehn sind für dieses Jahr geplant, acht sollen im nächsten Jahr fertiggestellt werden, der Rest wird 2022-23 in Angriff genommen.

Eine der großen Attraktionen des Nachtlebens von Weifang ist die Vielfalt an einzigartigen Köstlichkeiten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. "Schmackhafte und farbenfrohe Gerichte findet man in jedem einzelnen Restaurant" ist eine Zeile aus einem Gedicht, das diese Köstlichkeiten anschaulich schildert und von Zheng Banqiao während der Qing-Dynastie verfasst wurde.

Eines der typischen Gerichte von Weifang ist die Fleischpastete. Mit einer knusprigen Kruste und zarter Fleischfüllung schmeckt sie sehr gut und ist nicht fettig. Die flachen runden Fleischpasteten werden hergestellt, indem die in Sichuanpfeffer-Wasser eingeweichte Fleischfüllung in weichen Teig eingewickelt wird und die Ränder zum Versiegeln zusammengedrückt werden. Anschließend werden sie im Ofen gebacken. Diese Methode der Zubereitung in einem mit Holzkohle befeuerten Ofen entzieht den Pasteten das Fett und das Fleisch bekommt ein unwiderstehliches Aroma.

Der so genannte Chaotian Pot von Weifang ist ein weiteres berühmtes traditionelles Gericht; es stammt aus dem Vormittagsmarkt während der Qianlong-Periode der Qing-Dynastie. Damals konnten die Bauern, die auf den Markt gingen, selten warme Mahlzeiten zu sich nehmen, so dass einige Personen mit Unternehmergeist große Eisentöpfe aufstellten, um Mahlzeiten für die Passanten zu kochen. Sie wurden als Chaotian Pots bezeichnet, da die Töpfe nicht abgedeckt waren. Dieses Gericht wird zubereitet, indem gekochtes Fleisch und Gemüse zusammen mit etwas Salz auf Pfannkuchen gegeben werden. Die Pfannkuchen werden anschließend zusammengerollt.

Ein weiteres erwähnenswertes Gericht ist Weifang Hele, dessen Hauptzutat eine bestimmte Art von zylindrischen Nudeln ist. Dieses Nudelgericht wird zubereitet, indem der aus Mehl und Stärke hergestellte Teig mit einer Hele-Nudelpresse in eine Hühner- und Entensuppe gepresst wird. Der Nudelteig wird gekocht und dann mit dem Fleisch und der Suppe serviert. Dieses Gericht ist besonders schmackhaft, und die Textur der bissfesten Nudeln passt perfekt zu dem köstlichen Fleisch und der dicken Suppe.

