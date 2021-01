BioAgilytix

BioAgilytix begrüßt Marc Westermann als Vice President of Business Development Europe in seinem Commercial Leadership Team

Durham, N.c.Durham, N.c. (ots/PRNewswire)

BioAgilytix Labs freut sich, bekannt zu geben, dass Marc Westermann als Vice President of Business Development Europe in das Führungsteam des Unternehmens eintritt. Westermann bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung als leitende Führungskraft und im kaufmännischen Bereich bei BioAgilytix ein. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Führung von Unternehmen in der Pharma- und Biotech-Branche auf fünf Kontinenten.

Vor seiner Berufung zu BioAgilytix war Westermann Global Sales Director bei Wörwag Pharma. Außerdem war er als Regional Executive Head of Sales & Marketing für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und den Mittleren Osten, die Türkei und Afrika (META) bei Novartis/Sandoz Division tätig, wo er in Singapur, Dubai und München arbeitete.

Westermanns Erfahrung in verschiedenen Bereichen der pharmazeutischen Industrie umfasst Führungspositionen bei Mepha International (Ratiopharm/Teva), Murex Diagnostics (Abbott), BASF Pharma/Knoll AG (Abbott) und Madaus AG (Mylan), wo er mehrere leitende internationale kaufmännische Positionen in Singapur, Dubai und dem Mittleren Osten, Amerika, Kanada, Großbritannien, der Schweiz sowie West- und Zentraleuropa innehatte. Er erwarb seinen Master-Abschluss an der Loughborough University, Großbritannien, sowie einen Postgraduierten-Abschluss (Diplom-Ökonom, MBA) an der Universität Lüneburg, Deutschland.

"Wir freuen uns sehr, dass Marc zum BioAgilytix-Team stößt. Sein Beitritt kommt genau zur richtigen Zeit. BioAgilytix konnte in den letzten Jahren ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen, und wir glauben, dass Marc mit seinen Kenntnissen der europäischen Arbeitswelt, seiner Geschäftserfahrung und seinen Führungsqualitäten eine große Bereicherung für unser Team sein wird. Es war eine lange Suche, und wir freuen uns sehr auf seinen Beitritt zu unserem Team", sagte Dominic Marasco, Chief Commercial Officer.

Informationen zu BioAgilytix

BioAgilytix ist ein führendes bioanalytisches Testlabor mit Spezialisierung auf die Bioanalyse großer Moleküle. Mit Laborstandorten in Hamburg, in der Research Triangle in North-Carolina sowie in Boston, bietet BioAgilytix Dienstleistungen in den Bereichen Pharmakokinetik, Immunogenität, Biomarker und zellulären Tests an, die der Entwicklung und Freigabe von Biopharmazeutika in verschiedenen Branchen und für verschiedene Indikationen dienen. BioAgilytix bietet Assay-Entwicklung, -Validierung und Probenanalyse unter nicht-GLP, im Geiste von GLP und GLP-Bedingungen sowie Produktfreigabetests unter GMP (z. B. Produktfreigabetests, Stabilitätstests, etc.). BioAgilytix bietet auch diagnostische Prüfdienstleistungen an seinem CLIA-zertifizierten, CAP-akkreditierten Labor in Boston an.

Das erfahrene Team von BioAgilytix gewährleistet hochwertige Wissenschaft, Datenintegrität und Erfüllung regulativer Erfordernisse in allen Phasen der klinischen Entwicklung und ist ein zuverlässiger Partner für viele der führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioagilytix.com.

Pressekontakt:

Jennifer Absher

BioAgilytix

(919) 287-1573

media@bioagilytix.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393008/BioAgilytix___Marc_Westermann.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278852/BioAgilytix_Logo.jpg

Original-Content von: BioAgilytix, übermittelt durch news aktuell