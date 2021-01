Cellares Corporation

PACT Pharma tritt "Early Access Partnership Programm" von Cellares bei

South San FranciscoSouth San Francisco (ots/PRNewswire)

- Im Rahmen der Partnerschaft wird PACT Pharma dem Unternehmen zu einem nicht genannten Preis Einblicke in autologe NeoTCR-Fertigungsabläufe gewähren, um die Marktreife zu ermitteln und einen frühzeitigen Zugang zu der Technologie zu gewährleisten

- PACT Pharma ist nach dem Fred Hutchinson-Krebsforschungszentrum zweites Partnerunternehmen und erster Branchenverband

Die Cellares Corporation, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf Revolutionierung der Herstellung von Zelltherapien konzentriert, hat bekannt gegeben, dass PACT Pharma, Inc., ein Unternehmen im klinischen Stadium, das transformative, individualisierte NeoTCR-T-Zelltherapien zur Tilgung solider Tumoren entwickelt, seinem Early Access Partnership Program (EAPP) beigetreten ist. PACT Pharma ist nach dem Fred Hutchinson-Krebsforschungszentrum der zweite Partner und der erste Branchenverband, die sich dem EAPP anschließt. Gemäß der Vereinbarung sicherte sich PACT Pharma einen frühzeitigen Zugang zur Technologie von Cellares. Der Preis wurde nicht genannt,

"PACT Pharma ist ein führender Entwickler von innovativen personalisierten Medikamenten. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das PACT Pharma dem Team und der Technologie von Cellares entgegenbringt, um einen Weg zur Herstellung im kommerziellen Maßstab zu schaffen, der gleichzeitig robust und kostengünstig ist", erklärte Fabian Gerlinghaus, Mitbegründer und CEO von Cellares. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, mit der wir sicherzustellen können, dass wir eine Fertigungsplattform schaffen, die den Anforderungen der gesamten Branche und insbesondere jenen von PACT Pharma genügt."

Im Rahmen des EAPP von Cellares wird PACT Pharma dem Unternehmen Einblicke in autologe NeoTCR-Fertigungsabläufe gewähren und an Anwenderstudien teilnehmen. PACT Pharma wird außerdem Feedback zur Hardware und Software von Cell Shuttle geben, um die Benutzerbedürfnisse genauer zu bestimmen und zu Produktanforderungen und Systemspezifikationen beizutragen.

"Derzeit gibt es keine Lösung, die den Anforderungen der Zelltherapiehersteller in allen Phasen des Entwicklungs- und Vermarktungsprozesses gerecht wird", erklärte Tim Moore, Präsident und Chief Operating Officer von PACT Pharma. "PACT Pharma freut sich, mit Cellares zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur Zukunft der Zelltherapieherstellung zu leisten. Die hochmoderne Zelltherapieplattform von Cellares wurde entwickelt, um eine geschlossene, automatisierte und skalierbare Herstellung von Zelltherapien wie unseren autologen NeoTCR-T-Zelltherapien zu ermöglichen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, bereits in der Entwicklung auf die Fertigungsplattform von Cellares zurückzugreifen, damit PACT die Möglichkeit, hat, eine neue Ära in der Herstellung von Zelltherapien einzuläuten."

Informationen zu Cell Shuttle

Cell Shuttle ist eine automatisierte und abgeschlossene Lösung für die gesamte Herstellung (End-to-End), die flexibel und skalierbar ist und es den Kunden ermöglichen soll, genau die Prozesse durchzuführen, die für ihre Zelltherapie festgelegt wurden. Im Vergleich zu aktuell verfügbaren Methoden zur Herstellung von Zelltherapien, ermöglicht diese Plattform der nächsten Generation eine um das Dreifache geringere Prozess-Fehlerrate und sie kann gleichzeitig mehr als 10 Patientendosen produzieren, was die Skalierbarkeit der Herstellung um eine erhebliche Größenordnung steigert. Dadurch werden die Herstellungskosten pro Patient bei den meisten Prozessen um bis zu 70 Prozent gesenkt.

Informationen zur Cellares Corporation

Cellares gestaltet die Zukunft der Herstellung von Zelltherapien und beschleunigt den Zugang zu lebensrettenden Zelltherapien. Das Unternehmen entwickelt eine einzigartige Lösung, um die Einschränkungen bei der Herstellung von Zelltherapien zu überwinden, die für bedürftige Patienten erschwinglicher und allgemein verfügbar sind. Mit der proprietären Plattform von Cellares - Cell Shuttle - müssen Biopharma-Unternehmen, akademische Forschungszentren und CDMOs keine Kompromisse mehr eingehen, indem sie sich entweder für eine Herstellungsplattform entscheiden, die halbautomatisiert ist, aber keine Flexibilität bei den Arbeitsabläufen bietet, oder für eine Plattform, die individualisierbar ist, aber nicht die End-to-End-Automatisierung bietet, die für eine skalierbare Herstellung nötig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cellares.com.

Informationen zu PACT Pharma

ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit im Bereich von individualisierten, nicht-viralen, genomspezifischen, tumorspezifischen T-Zelltherapien zur Behandlung von Patienten mit soliden Karzinomen leistet. PACT Pharma nimmt jetzt Patienten in seine erste klinische Phase-1-Studie am Menschen auf.

Der Krebs jeder einzelnen Person weist ein individuelles Mutationsmuster (Signatur) auf. PACT Pharma identifiziert die Krebsmutationen (Neoantigene) jeder einzelnen Person, überprüft und fängt die T-Zellen biochemisch aus dem Blut ab und verwendet seine proprietären, hochmodernen (nicht-viralen) Präzisionstechnologien für das Genom-Engineering, um für jeden Krebspatienten ein individuelles Immunzelltherapieprodukt herzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pactpharma.com.

