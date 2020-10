ALL - Accor Live Limitless

ALL - Accor Live Limitless bietet fünf unschätzbare und von den Spielern des Paris Saint-Germain gestern zum Europäisches Spiel getragene "Secondhand"-Trikots

Welcher Fan hat nicht irgendwann davon geträumt, DAS persönliche Trikot seines Lieblingsfußballspielers zu tragen? Mit ALL - Accor Live Limitless, Hauptpartner des Paris Saint-Germain, wird dieser Traum Wirklichkeit. Um den weltweiten Fans des Paris Saint-Germain ein unübertreffliches Erlebnis zu bieten, verlost ALL - Accor Live Limitless, der neue tägliche Lifestyle-Begleiter der Accor-Gruppe, die Trikots von fünf Spielern des Paris Saint-Germain. Es handelt sich dabei um die nagelneuen dritten Trikots der Saison 2020-21, gestern zum ersten Mal getragen* beim Europäisches Spiel in Istanbul. Diese Secondhand-Trikots sind Unikate und werden auf der Referenzplattform für Secondhand-Mode, Vestiaire Collective, zu gewinnen sein.

Ab heute und bis Montag, dem 2. November um Mitternacht (MEZ), können die Fans des Paris Saint-Germain also versuchen, das dritte Vereinstrikot 2020-21 zu gewinnen, getragen und signiert von Neymar Jr, K. Mbappé, A. Di Maria oder Marquinhos und P. Kimpembé Dafür müssen sie sich nur auf der Plattform Vestiaire Collective anmelden und das Trikot ihrer Wahl zu ihrer "Wishlist" hinzufügen. Dieser Wettbewerb ist international ausgelegt und offen für alle Fans des Fußballvereins weltweit. Er ist verfügbar in 5 Sprachen auf der speziellen Seite der Website. Jeder bekommt also eine Chance!

Die fünf Gewinner werden am 3. November ausgelost und bekommen ihr Secondhand-Trikot in einem der weltweiten Hotels der Accor-Gruppe überreicht, wo sie zum Genuss eines unvergesslichen Erlebnisses eingeladen sind.

Diese Aktion spiegelt das gemeinsame Bestreben von Paris Saint-Germain und ALL - Accor Live Limitless wider, ihren Fans einzigartige Erfahrungen zu bieten, und zeigt eine neue Vision der Gastfreundlichkeit, die über die einfache Unterkunft hinausgeht.

*Alle getragenen und verlosten Trikots werden bei 60 Grad gewaschen, bevor sie den Gewinnern mindestens eine Woche nach dem Spiel übergeben werden, um jegliches COVID-19-bedingte Risiko auszuschließen.

Kostenloses Spiel ohne Kaufverpflichtung. Die vollständigen Regeln finden Sie hier

