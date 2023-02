Jinergy

Tochtergesellschaft für neue Energien des chinesischen Energieriesen gibt ihr Debüt auf der Genera in Spanien

Die internationale Handelsmesse Genera Energy and Environment 2023 (die „Messe") beginnt mit einer großen Eröffnungszeremonie auf der IFEMA in der Hauptstadt Spaniens, an der Händler im Bereich neue Energien, Vertriebshändler, Hersteller und Fachleute aus aller Welt teilnehmen werden, um die globale Zusammenarbeit und Verhandlungen über neue Energien zu fördern.

Seit dem 21. Februar stellt Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (nachstehend „Jinergy" genannt), ein chinesischer Hersteller von PV-Anlagen, auf der Genera seine N-Typ-TOPCon-Solarzellen und eine vollständige Palette an All-Black-Modulen der Jinergy Design Series (JDS) aus. Jinergy befindet sich im Besitz der Jinneng Holding Group, einem der drei größten Kohlebergbauunternehmen der Welt, das im Jahr 2022 auf Platz 163 der „Fortune Global 500"-Liste stand.

Zum ersten Mal stellt Jinergy seine N-Type-TOPCon-Module nun der internationalen Öffentlichkeit vor. Durch die Verwendung von N-Typ-Silizium-Wafern, die auf der TOPCon-Zellentechnologie basieren, senkt dieses Modul die Leistungsdämpfung und den Temperaturkoeffizienten, zeigt eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und generiert größere Vorteile bei der Stromerzeugung für die Endverbraucher. Durch die verstärkte Struktur des Rahmens ist es zudem in der Lage, eine bessere mechanische Zuverlässigkeit und einen größeren Lastbereich zu gewährleisten.

Ebenfalls ausgestellt sind die sogenannten All-Black-Module, die sich in der Region großer Beliebtheit erfreuen. Sie entsprechen eher den Anforderungen europäischer Kunden an die visuelle Ästhetik und bieten Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Anwendungsszenarien. Die breitgefächerten Anwendungsmöglichkeiten umfassen die dezentrale dachintegrierte Stromerzeugung, Villendächer, Landschaftsüberdachungen, Carports in Stadtgebieten und andere Landschaftsprojekte.

Als erster chinesischer Hersteller, der die Heterojunction (HJT)-Technologie in die Serienfertigung eingeführt hat, widmet sich Jinergy weiterhin der Forschung und Entwicklung der N-Type-HJT-Technologie, untersucht gleichzeitig die N-Type-TOPCon-Module und übernimmt die Führung in Chinas neuem Energiesektor bei der Industrialisierung dieser beiden Technologien.

In der kritischen Phase der iterativen Entwicklung der N-Type-Technologie wird sich Jinergy auf die Entwicklung der vielversprechenderen HJT-Technologie konzentrieren und gleichzeitig die Produktion von TOPCon-Modulen als PERC-Produktiteration, HJT-Technologie-Ergänzung sowie diversifizierte und differenzierte Optionen für die installierte Leistung der Kunden planen. Damit sollen die optimalen Produktlösungen für die derzeitige installierte Leistung der Kunden erreicht werden, um gemäß dem Motto „Transform Energy for Tomorrow" die Energie der Zukunft zu gestalten.

