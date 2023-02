FreshToHome

FreshToHome schließt Serie-D-Finanzierung in Höhe von 104 Millionen Dollar mit Amazon Smbhav Venture Fund als Hauptinvestor ab

FreshToHome, die weltweit größte vollständig integrierte Online-Verbrauchermarke für frischen Fisch und Fleisch ohne Konservierungsstoffe und Antibiotika-Rückstände, hat eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 104 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wobei Amazon Smbhav Venture Fund die Finanzierungsrunde anführt. Bestehende Investoren in FreshToHome, darunter Iron Pillar, Investcorp, Investment Corporation of Dubai (der wichtigste Investitionsarm der Regierung von Dubai), Ascent Capital und andere haben sich ebenfalls an dieser Runde beteiligt. Zu den neuen Investoren dieser Finanzierungsrunde gehören E20 Investment Ltd, Mount Judi Ventures und Dallah Albaraka. JP Morgan war der Vermittlungsagent von FreshToHome für das Fundraising.

Die aktuelle Finanzierung wird die Mission von FreshToHome stärken, Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch, die zu 100 % frei von Konservierungsstoffen und Antibiotika-Rückständen sind, für Millionen von Fleischliebhabern zugänglich und erschwinglich zu machen. FreshToHome wurde 2015 gegründet und ist in mehr als 160 Städten in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig und bietet mehr als 2.000 zertifizierte frische und chemikalienfreie Produkte an.

Shan Kadavil, CEO und Mitbegründer von FreshToHome, sagte: "Wir freuen uns, dass der Amazon Smbhav Venture Fund unsere Finanzierungsrunde der Serie D anführt. FreshToHome hat Pionierarbeit geleistet, indem es 100 % konservierungsmittel- und antibiotikarückstandsfreien frischen Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch und Fleischprodukte für alle zugänglich und erschwinglich gemacht hat, und das ist unser größter USP. Wir sind jetzt ein "Proficorn" mit operativer Rentabilität im gesamten Unternehmen. In unserem Bestreben, unseren Landwirten und Fischern, Kunden, Mitarbeitern und Investoren mehr Wert zu bieten, liegt unser Schwerpunkt auf Rentabilität und nachhaltiger Wertschöpfung."

Amazon Smbhav Venture Fund sagte über seinen offiziellen Sprecher: "Unsere Vision mit dem 250 Millionen Dollar schweren Amazon Smbhav Venture Fund besteht darin, die nächste Generation innovativer, technologieorientierter Unternehmen zu fördern, die von visionären Gründern geleitet werden. Wir sind beeindruckt vom FreshToHome-Managementteam unter der Leitung von Shan Kadavil. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, indem sie eine robuste, technologiegestützte Lieferkette und skalierbare, rückwärtsintegrierte Kapazitäten geschaffen haben, um sowohl Kunden als auch Landwirten und Fischern zu dienen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit FreshToHome für seine nächste Wachstumsphase."

Die Hauptstärken von FreshToHome liegen in seinem Markenversprechen für Qualität und Verbrauchervertrauen sowie in seinem technologiegestützten Angebot - der Warenbörse, die es über 4.000 Fischern und Landwirten ermöglicht, ihre Produkte elektronisch auf www.FreshToHome.com zu versteigern.

Vor zwei Jahren sammelte FreshToHome in seiner Serie-C-Runde 121 Millionen Dollar ein, angeführt von der Dubai's Investment Corporation of Dubai, Investcorp, IronPillar, Ascent Capital und der Entwicklungsfinanzierungsinstitution der US-Regierung - DFC.

