Folgen Sie den Spuren von Yu Gong und überqueren Sie das Taihang-Gebirge in Jiyuan - die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 fand am 24. Oktober statt

Am 24. Oktober fand die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 von dem südlichen Ausgangspunkt, dem Waldweg des Taihang-Nationalparks, aus in Jiyuan statt. Die Veranstaltung verkörperte den Geist der Rede von Generalsekretär Xi Jinping während seines Besuchs in Henan und sollte die Kultur- und Tourismusmarke "Henan Meine Heimat" stärken. Auf diese Weise wurde die ökologische Umgebung des herrlichen Taihang-Gebirges hervorgehoben und die Fabel "Yu Gong entfernt die Berge" in die neue Ära gebracht.

Leiter des Ministeriums für Kultur und Tourismus, der staatlichen Generalverwaltung für Sport, der nationalen Forst- und Grünlandverwaltung, des Volkskongresses der Provinz Henan, der Volksregierung der Provinz Henan, der China Tourism Association, der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Henan und des Verwaltungsausschusses der Demonstrationszone Jiyuan und Gäste aus der Sportgemeinschaft, darunter die olympische Goldmedaillengewinnerin im Frauenvolleyball, Hui Ruoqi, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Langstreckenlauf, Wang Junxia, und Chen Penbin, der Top-Geländeläufer in China, nahmen an der Eröffnungsfeier zusammen mit Gästen aus dem In- und Ausland sowie knapp tausend Wanderern teil.

Die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 bestand aus zwei Gruppen: öffentlichen Langläufern und professionellen Langläufern. Sie hob die Fähigkeit der Veranstaltung hervor, diejenigen auf professionellem Niveau anzusprechen, und befriedigte gleichzeitig die Bedürfnisse alltäglicher Wanderfreunde. Die Strecke führte an malerischen Orten wie der Bildungsbasis der Fabel "Yu Gong entfernt die Berge", dem Millennium Ginkgo und dem Flood Pool vorbei. Alle Sehenswürdigkeiten waren unglaublich und wunderschön anzusehen.

Jiyuan ist die Heimatstadt von Yu Gong und der Ursprung der Geschichte "Yu Gong entfernt die Berge". Hier können wir den Geist von "Yu Gong entfernt die Berge" schätzen und in uns die gleiche unerschütterliche Unerschrockenheit annehmen, die Yu Gong angesichts unüberwindlicher Widrigkeiten gezeigt hat. Bei der Erforschung der Entwicklung von Kultur und Tourismus unterstützt Jiyuan stets den Geist der "Yu Gong entfernt die Berge" mit seinem Engagement für Hartnäckigkeit und harte Arbeit. Jiyuan kombiniert ökologische Vorteile, Sportgeist, kulturelle Kommunikation und Tourismuswirtschaft miteinander, um eine qualitativ hochwertige Assimilation zwischen diesen verschiedenen Bereichen zu einer gemeinsamen Idee zu fördern.

Die Veranstaltung der 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 zielt darauf ab, den Geist der "Yu Gong entfernt die Berge" voranzutreiben, die kontinuierliche Integration von Kultur und Tourismus zu fördern, das vielfältige Angebot an thematischen Tourismusprodukten zu bereichern und den Wandel, die Verbesserung und die qualitativ hochwertige Entwicklung des Tourismus im Taihang-Gebirge weiter voranzutreiben.

