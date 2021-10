The Information Office of Shenyang People's Government

6. Internationale Konferenz für Robotik im chinesischen Shenyang eröffnet

Shenyang, China (ots/PRNewswire)

Die 6. "China Shenyang International Conference on Robotics" hat am 23. Oktober 2021 auf der New World Expo in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning begonnen. Das erklärte das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang.

Unter dem Thema "Intelligence Creates the Future" (dt. "Intelligenz schafft Zukunft") finden im Rahmen der dreitägigen Konferenz Teilveranstaltungen wie eine Eröffnungsfeier, Keynote-Reden, ein Gruppenforum, eine Ausstellung, ein Wettbewerb und ein Ausstellungsspiel statt. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier gab es Reden, Ausstellungen und Wettbewerbe rund um das Zukunftsthema Roboter. Auf der Messe sind 52 Aussteller vertreten, darunter SIASUN Robotics, das Harbin Institute of Technology Robotics, das Shenyang Institute of Automation der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, iFlytek, DJI UAV und Roboterfirmen aus Südkorea und Japan. Dazu gibt es einen Roboterbau-Kreativitätswettbewerb, einen Programmierwettbewerb, einen Fußballwettbewerb usw.

Die Konferenz fand sowohl online als auch als Präsenzveranstaltung statt. Eingeladen waren Akademiker, Experten, Wissenschaftler, Führungskräfte und Techniker aus dem Bereich Robotik und intelligenter Fertigung. Tang Lixin von der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Qu Daokui, Präsident der SIASUN Company, hielten Keynote-Reden. Susan Biller, Generalsekretärin der International Robotics Federation, und Jeff Bernstein, Präsident der American Robotics Association, hielten ebenfalls Reden per Videokonferenz.

Die China Shenyang International Robotics Conference wurde 2015 gegründet und ist die einzige professionelle Konferenz- und Ausstellungsveranstaltung zum Thema Robotik in Nordostchina.

Links für Bildanhänge:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=405137

Bildunterschrift: Gäste besuchen die Ausstellung

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668915/Guests_visited_the_exhibition.jpg

Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuell