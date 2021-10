The Information Office of Shenyang People's Government

Global Industrial Internet Conference 2021 in Shenyang im Nordosten Chinas eröffnet

Die Global Industrial Internet Conference 2021 wurde am 18. Oktober 2021 auf der Shenyang New World Expo in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, eröffnet. Das erklärte das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang.

Die Veranstaltung mit dem Thema "Empowering high quality and creating new kinetic energy" (dt. "Qualität fördern und neue kinetische Energie erzeugen") dauerte zwei Tage. 14 Sondersitzungen und zwei Kamingespräche mit den Schwerpunkten "Digital Empowerment", Industrielle Entwicklung, Arbeitssicherheit, Industriesoftware, Integrationsanwendungen wurden abgehalten. Auch Aktivitäten wie Industrieausstellungen und industrielle Internet-Fachwettbewerbe, mit denen die integrierte Entwicklung von Industrialisierung und Informationstechnologie gefördert werden soll, fanden im Rahmen der Ausstellung statt.

Derzeit haben 40 Hauptbereiche der Industriewirtschaft in China industrielle Internetpraktiken durchgeführt, und mehr als 1.600 "5G + Industrial Internet"-Projekte befinden sich in der Entwicklung.

Die Provinz Liaoning veröffentlichte im Rahmen der Konferenz 1.453 Anforderungen an das industrielle Internet-Anwendungsszenario von verwandten Unternehmen und kündigte an, dass ein Fonds in Höhe von zwei Milliarden Yuan eingerichtet werde, um den Bau der "Digital Liaoning & Smart Province" zu unterstützen. Für den Bau von digitalen Werkstätten und intelligenten Fabriken werden bis zu 30 % der Projektinvestition gefördert, maximal 10 Millionen Yuan, für industrielle Internetnetze, Plattformen und Sicherheitsprojekte, 30 % der Projektinvestition sollen subventioniert, und zwar bis zu maximal 5 Millionen Yuan.

Im Vergleich zu früheren Ausstellungen ist diese Ausstellung mit der bis dato größten Ausstellungsfläche von 20.000 Quadratmetern und mehr als hundert teilnehmenden Unternehmen deutlich größer als bisher.

