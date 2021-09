The Information Office of Shenyang People's Government

Investitions- und Handelsmesse China-Südkorea 2021 und China (Shenyang) South Korea Week eröffnet

Shenyang, China (ots/PRNewswire)

Die fünftägige China-Südkorea-Investitions- und Handelsmesse 2021 und die China (Shenyang) South Korea Week wurden am 23. September 2021 in Shenyang, China, eröffnet, wie das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang mitteilte.

Künstler aus China und Südkorea präsentierten gemeinsam Volksmusik, traditionelle koreanische Tänze und moderne Bühnenstücke beim Gala-Abend der Freundschaft zwischen China und Südkorea 2021, einer der wichtigsten kulturellen Austauschaktivitäten der "South Korea Week". Die Akrobatik der Shenyang Acrobatic Troupe begeisterte das Publikum: "Ich habe mich nicht einmal getraut zu blinzeln, aus Angst, das Beste zu verpassen."

"Cookin' NANTA", ein südkoreanisches Theaterstück, das im Oktober 2003 am Broadway in New York aufgeführt wurde, wurde ebenfalls an diesem Abend aufgeführt. "Es ist bemerkenswert, die authentischen Programme in Shenyang zu genießen", sagte ein südkoreanischer Zuschauer, der in Shenyang arbeitet, begeistert.

Drei chinesische Interpreten, die beim internationalen Gesangswettbewerb in Chuncheon hervorragende Ergebnisse erzielt hatten, sangen "Hand in Hand", und das Publikum tanzte im Takt mit und trieb die Aufführung zu einem Höhepunkt.

Während der South Korea Week finden auch Wirtschafts- und Handelsaktivitäten statt, darunter eine Investitions- und Handelsmesse zwischen China und Südkorea, ein Treffen zum Austausch und zur Zusammenarbeit zwischen der chinesischen und der südkoreanischen Luftfahrtindustrie, ein Treffen zum Austausch von Errungenschaften im Bereich Leben und Gesundheit zwischen China und Südkorea sowie kulturelle und sportliche Austauschaktivitäten wie das chinesisch-südkoreanische Essensfestival und eine "Taekwondo Demonstration Team Performance".

Links für Bildanhänge:

Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402067

Bildunterschrift: Die Investitions- und Handelsmesse China-Südkorea 2021 und die China (Shenyang) South Korea Week wurden eröffnet.

Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402074

Bildunterschrift: 2021 Gala-Abend zur Freundschaft zwischen China und Südkorea

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635745/1_Fair.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635746/2_Gala.jpg

Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuell