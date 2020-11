The Information Office of Shenyang People's Government

Wir sind zusammen: Der China-Shenyang International Friendship Gala Evening und die 5. Mottoparty "Shenyang in the Eyes of Foreigners" haben stattgefunden

We are together (Wir sind zusammen) -- Der "China Shenyang International Friendship Gala Evening" (China-Shenyang-Galaabend der internationalen Freundschaft) und die 5. "Shenyang in the Eyes of Foreigners"-Mottoparty (etwa: "Shenyang in den Augen von Ausländern"), die am 27. November im Radio und Fernsehen der Stadt Shenyang übertragen wird, war nach Angaben des Informationsbüros der Shenyanger Volksregierung sehr erfolgreich.

Mehr als 200 Freunde aus über 40 Ländern, darunter die USA, Russland, Japan, Weißrussland, Norwegen und Madagaskar, nahmen an der Vorstellung teil.

Die Party stand unter dem Motto "We are together" (Wir sind zusammen) und bestand aus drei Themenbereichen: "Freunde kommen aus der Ferne", "Mit geht es gut in Shenyang" und "Freundschaft für immer".

So wurde der Song "We are Together" mit Texten des berühmten Dichters Hu Shizong auf der Party zum Besten gegeben.

Damit wurde nicht nur gegen die Pandemie angesungen und das Wohlergehen aller in den Mittelpunkt gestellt. Es handelt sich auch um ein spirituelles Stück, das Shenyang den Menschen rund um die Welt widmet.

Während der Pandemie hatten 27 ausländische Mitarbeiter von BMW Brilliance aus vielen Ländern der Welt kurze Videobotschaften aufgenommen: "Ich bin in China! Mir geht es gut! Los geht's, China!" Auf der Party erzählte Sun Tianwa, Reporter der Shenyang Evening News, die bewegende Geschichte hinter dem Video.

Im Rahmen des Sonderprogramms der Party führte afrikanische Studierende des Shenyang Medical College führten afrikanische Tänze vor. Die Tänzer wechseln jedes Jahr, aber das Band zwischen China und Afrika wird immer enger.

Die fantastische Performance der Künstler, ein tief bewegendes Interview und berührende Videolinks: Die Party in Shenyang präsentierte farbenfrohe künstlerische Formen und kombinierte gekonnt Online- und Offline-Effekte.

Bildunterschrift: Wir sind zusammen: Der China-Shenyang International Friendship Gala Evening und die 5. Mottoparty "Shenyang in the Eyes of Foreigners"

