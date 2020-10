Vade Secure

Vade Secure kündigt Investitionen in Deutschland mit dem E-Mail-Sicherheitsdienst Vade Secure for Microsoft 365 an, jetzt lokal auf Microsoft Azure in Frankfurt (Deutschland) gehostet

Mit der jüngsten Investition in Deutschland ist jetzt neben Japan, Frankreich und den USA der vierte weltweite Standort verfügbar.

Vade Secure, der weltweit führende Anbieter von prädiktiver E-Mail-Verteidigung, gab heute bekannt, dass er für seine KI-basierte E-Mail-Sicherheitslösung, Vade Secure for Microsoft 365, in Microsoft Azure Deutschland investiert hat.

Die Aufnahme von Microsoft Azure Germany ist eine Folge der anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit. DSGVO sowie BDSG haben deutschen Unternehmen Beschränkungen auferlegt und viele davon abgehalten, beliebte Cloud-Serviceanbieter zu nutzen, deren Datenzentren außerhalb von Deutschland angesiedelt sind, wie z. B. Microsoft.

"Deutsche Managed Services-Anbieter und ihre Kunden sind nicht nur um den Schutz ihrer Daten, sondern auch um die Einhaltung der immer höheren Standards der Datenschutzgesetze sehr besorgt", erklärt Georges Lotigier, CEO von Vade Secure. "Durch das Angebot einer Cloud-Serviceplattform in Deutschland für Vade Secure for Microsoft 365", so Lotigier, "haben unsere Partner die Gewissheit, dass die E-Mails ihrer Kunden analysiert und ihre Log Files Deutschland gespeichert werden, sodass alle staatlichen Datenschutzbestimmungen erfüllt werden".

Mit weltweit 1 Milliarde geschützten Posteingängen brachte Vade Secure 2018 mit Vade Secure for Microsoft 365 einen der weltweit intelligentesten E-Mail-Inhaltsfilter auf den globalen MSP- und KMU-Markt.

"Vade Secure investiert stark in den deutschen Markt, um unsere Partner und Kunden zu unterstützen", so Lotigier. "Datenschutz ist für sie von entscheidender Bedeutung, und sie brauchen eine Lösung, die ihren Bedürfnissen gerecht wird. Mit Vade Secure for Microsoft 365 jetzt in Deutschland gehostet, sodass unsere Partner nun keine Bedenken mehr haben müssen."

Vade Secure for Microsoft 365 ist eine KI-basierte E-Mail-Sicherheitslösung für Microsoft 365, die Unternehmen vor den Angriffen schützt, die der nativen Microsoft-Sicherheitsfunktion entgehen, darunter dynamisches Phishing, gezieltes Spear-Phishing und polymorphe Malware-Angriffe.

Vade Secure for Microsoft 365 verfügt über eine API-basierte Infrastruktur, die MSPs das Einkaufen, Bündeln, Implementieren und Verwalten vereinfacht. Es ist nativ mit Microsoft 365 in einem einzigen Low-Touch-Produkt integriert und stellt eine MSP-freundliche Lösung für MSPs dar, die ihren Microsoft 365-Kunden Mehrwert sowie verwaltete Sicherheitsdienste anbieten möchten.

Mit der Verwendung von Microsoft Azure Germany haben die Partner nun die Gewissheit, dass die E-Mails ihrer Kunden mit Vade Secure for Microsoft 365 sicher analysiert und die Metadaten unter Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen in Deutschland gespeichert werden.

Über Vade Secure

Vade Secure hilft MSPs, ISPs und OEMs, ihre Benutzer vor komplexen Cyber-Bedrohungen wie Phishing, Spear-Phishing, Malware und Ransomware zu schützen. Die prädiktiven E-Mail-Abwehrlösungen des Unternehmens arbeiten mit künstlicher Intelligenz, die von Daten aus 1 Milliarde Posteingängen gespeist wird, um gezielte Bedrohungen und neue Angriffe vom ersten Tag an zu blockieren. Zusätzlich dazu versetzen die Echtzeit-Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen SOCs in die Lage, neue Gefahren sofort zu erkennen und koordinierte Reaktionen zu veranlassen. Die Technologie von Vade Secure ist als natives, API-basiertes Angebot für Microsoft 365 oder in Form von kleinen, erweiterbaren APIs für Unternehmens-SOCs erhältlich.

Besuchen Sie www.VadeSecure.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter @VadeSecure oder LinkedIn https://www.linkedin.com/company/vade-secure/.

