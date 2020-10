Exponea

Bloomreach und Exponea geben strategische Partnerschaft bekannt

Die komplementären Lösungen bieten End-to-End-Marketing, Produktentdeckung und Commerce-Erfahrungen, die es Kunden ermöglichen, ein personalisiertes und ansprechendes Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu bieten

Bloomreach, der Marktführer in Commerce Experience(TM), und Exponea, der führende Anbieter einer Customer Data and Experience Platform (CDXP), gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft eingehen.

Dank des jüngsten Anstiegs des digitalen Handels und des Online-Shoppings weltweit haben sowohl Bloomreach als auch Exponea ein beachtliches Wachstum verzeichnen können. Die Bloomreach Experience Platform (brX) treibt über 200 Milliarden Dollar an digitalen Einkaufserlebnissen für viele der weltweit größten Online-Händler, Marken, Distributoren und B2B-Hersteller voran - insgesamt 25 % des eCommerce im Einzelhandel in den USA und Großbritannien. Exponea verarbeitet im Auftrag führender Einzelhändler und Marken täglich mehr als 2 Milliarden Aktualisierungen von Kundenprofilen und ermöglicht Marketingexperten die Nutzung von über 250 Milliarden verhaltensbezogenen Ereignissen in Echtzeit. Damit wird die 1:1-Personalisierung und die Entwicklung von leistungsstarken Kampagnen Realität.

Durch die neue Partnerschaft verstärken sich die einzigartigen Fähigkeiten von Bloomreach und Exponea, konsistente und extrem gezielte Kundenerlebnisse in den Bereichen Marketing und Handel zu ermöglichen. Die Kombination der hochentwickelten CDXP-Plattform von Exponea und der brX-Plattform von Bloomreach wird das Umsatzwachstum über Online- und Offline-Kanäle hinweg beschleunigen und gleichzeitig den Betrieb und die Kommunikation für jeden einzelnen Kunden optimieren.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Handelserlebnisse zu ermöglichen - von der Suche bis zum Inhalt, von der Nutzung unserer handelsspezifischen Daten und der KI bis hin zur Personalisierung," kommentiert Raj De Datta, CEO und Mitgründer von Bloomreach. "Für eine Partnerschaft mit Exponea haben wir uns entschieden, weil das Unternehmen beeindruckende Möglichkeiten zur Analyse von Kundendaten besitzt, Kampagnen über alle Kanäle durchführt und starke und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren gemeinsamen Kunden unterhält. Wir können bestätigen, dass Sie ganz klar eine weltweite Führungsposition einnehmen, wenn es darum geht, hochleistungsfähige Marketing- und Kundenkommunikation voranzutreiben. Die Synergien, die wir über unsere Plattformen hinweg erzielen können, sind für unsere Kunden extrem interessant."

"Bloomreach ist der Spitzenreiter im Bereich Suche und Handelserfahrung", fügte Peter Irikovsky, CEO von Exponea hinzu. "Wir sind schon seit geraumer Zeit von ihrer robusten Plattform und dem anspruchsvollen B2B- und B2C-Kundenstamm des Unternehmens beeindruckt. Die Kombination unserer Stärken wird das persönliche Kundenerlebnis für unsere gemeinsamen Kunden mit den innovativsten, schnellsten und wirkungsvollsten Lösungen auf dem Markt verbessern."

Informationen zu Bloomreach

Bloomreach ist Marktführer in Commerce Experience(TM). Das Flaggschiffprodukt brX ist die einzige digitale Erlebnisplattform, die speziell für Marken, Einzelhändler und B2B-Unternehmen entwickelt wurde, die ihren Umsatz online steigern und gleichzeitig jedem ihrer Kunden ein erstklassiges, personalisiertes Erlebnis bieten möchten. brX kombiniert Content-Management-Funktionen mit marktführender, handelsspezifischer, KI-gesteuerter Suche, Merchandising und Personalisierung in einer flexiblen API-First-Next-Generation-Plattform. Bloomreach bedient über 500 globale Marken, darunter Albertsons, Staples, Bosch, Puma, den FC Bayern München und Marks & Spencer. Bloomreach verfügt über ein globales Ökosystem zertifizierter Partner und marktführender Handelsplattformen, darunter Accenture Interactive, BORN, Commercial Tools, EPAM, IBM iX, Salesforce, SAP, Valtech und Wunderman Thompson Commerce. Für weitere Informationen besuchen Sie Bloomreach.com, folgen Sie uns auf Twitter @Bloomreach_tm oder auf LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/bloomreach.

Informationen zu Exponea

Exponea ist die weltweit führende Customer Data and Experience Platform (CDXP) und die Nummer eins in Sachen Kundenzufriedenheit. Exponea wurde von Grund auf für den Einzelhandel und den E-Commerce entwickelt. Es sammelt und vereinheitlicht Daten von allen Kundenkontaktpunkten, um Unternehmen die Einblicke und Aktionsmöglichkeiten zu geben, die sie benötigen, um Kampagnen durchzuführen, die auch Ergebnisse liefern. Wir sind stolz darauf, Marketingfachleute in die Lage zu versetzen, relevanter, effizienter und extrem schnell zu sein. Zu den namhaften Kunden des Unternehmens gehören Desigual, Missguided, die Arcadia Group, OluKai und Altar'd State. Für weitere Informationen besuchen Sie Exponea.com, folgen Sie uns auf Twitter @exponea oder auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/exponea.

