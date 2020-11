Jubilant Therapeutics Inc.

Jubilant Therapeutics kündigt Präsentation auf virtueller ASH-Jahrestagung 2020 an

Bedminster, N. J.Bedminster, N. J. (ots/PRNewswire)

Jubilant Therapeutics Inc., ein Biopharma-Unternehmen, das kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunkrankheiten zu erfüllen, hat heute bekannt gegeben, dass eine Kurzdarstellung zu seinem LSD1/HDAC6-Doppelhemmer JBI-802 zur Präsentation auf der 62. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH), die von 5. bis 8. Dezember 2020 in virtueller Form stattfindet, zugelassen wurde.

"Wir freuen uns darauf, auf der virtuellen ASH-Jahrestagung 2020 über unseren neuartigen wirksamen und selektiven LSD1/HDAC6-Doppelhemmer für die Krebsbehandlung zu sprechen", erklärte Syed Kazmi, Präsident und Chief Executive Officer von Jubilant Therapeutics. "Unsere Arbeit, JBI-802 als potenzielles, differenziertes Therapeutikum für die Behandlung ausgewählter hämatologischer und solider Tumoren mit spezifischen Gensignaturen in die klinische Praxis zu bringen, schreitet voran, und wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erste Studien am Menschen einleiten können."

Die Kurzdarstellung ist derzeit auf der ASH-Konferenz-Website verfügbar und lautet folgendermaßen:

Titel: Novel Dual Inhibitor of LSD1-HDAC6/8 for Treatment of Cancer (dt. Neuartiger LSD1-HDAC6/8-Doppelhemmer zur Behandlung von Krebs)

Datum: Montag, 7. Dezember 2020

Session: 802. Chemical Biology and Experimental Therapeutics: Poster III (Chemische Biologie und experimentelle Therapeutika: Poster III)

Kurzdarstellung: 3378

Vortragende(r): Dhanalakshmi Sivanandhan, Ph.D., stellvertretender Vizepräsident und Leiter Biologie bei Jubilant Therapeutics Inc.

Informationen zu Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das wirksame und selektive kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu erfüllen. Seine fortschrittliche Forschungsstrategie integriert strukturbasiertes Design und Berechnungsalgorithmen, um neuartige, präzise Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln, die sowohl gegen erste Ziele ihrer Art als auch gegen validierte, aber hartnäckige Ziele in genetisch definierten Patientenpopulationen gerichtet sind. Die unternehmerisch denkende Führung und die wissenschaftlichen Teams des Unternehmens streben nach Schnelligkeit und Effizienz, indem sie ein Geschäftsmodell anwenden, das die bewährten und synergetischen Fähigkeiten der Wertschöpfungskette und der gemeinsamen Dienstleistungen von Jubilant Life Sciences Limited nutzt. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in den USA und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats geleitet. Weitere Information finden Sie auf www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx oder LinkedIn.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpg

