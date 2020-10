Shanzhen (Shanghai) Information Technology Co., Ltd

Die 2. Schanghai Lujiazui Reinsurance Conference wird eröffnet, Shanzhen ist Gastgeber des Subforums der Krankenversicherung

Shanghai (ots/PRNewswire)

Vom 26. Oktober 2020 bis zum 28. Oktober 2020 findet in Shanghai, China, die Zweite Lujiazui International Reinsurance Conference statt. Diese Konferenz ist die einzige internationale Rückversicherungskonferenz, die 2020 stattfinden wird, da andere Sitzungen von COVID-19 betroffen sind und nicht stattfinden werden. Die Lujiazui International Reinsurance Conference wird gemeinsam vom Lujiazui Financial City Council, der China Reinsurance Group Corporation, dem Verwaltungsausschuss der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai), dem Lujiazui Administration Bureau und der Shanghai Insurance Exchange Co. Es handelt sich um die einzige internationale Jahreskonferenz für Rückversicherungsagenturen, die in diesem Jahr weltweit ins Leben gerufen wurde, was die systematischen Vorteile und die institutionelle Überlegenheit von Chinas Regierungsführung zeigt.

Der Markt für Krankenversicherungen in China, der sowohl von der Politik als auch vom Markt angetrieben wird, hat rasche und heftige Fortschritte gemacht und verfügt über ein großes Potenzial für die künftige Entwicklung. In diesem Forum wird das sehr besorgte Unterforum über den neuen Trend der Krankenversicherung von Shanzhen (Shanghai) Information Technology Co. Es konzentriert sich auf "neue Macht und neue Dienstleistungen" und bringt die Eliten zum Ideenaustausch zusammen, der Ihre Zeit wert sein wird. Es wird gesagt, dass das Subforum am Nachmittag des 28. Oktober stattfinden soll.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1315906/image_1.jpg

Pressekontakt:

Bella Zhang

+86-13701051479

Original-Content von: Shanzhen (Shanghai) Information Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell