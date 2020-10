JUD care

JUD care startet internationales Partnerprogramm für tragbare Krankenstation sROOM, eine revolutionäre Lösung zur Patientenisolierung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

JUD care, ein führendes High-Tech-Unternehmen im Bereich intelligenter Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen, hat sein internationales Partnerprogramm für seine neu eingeführte tragbare Krankenstation sRoom ("sRoom") gestartet. Dabei handelt es sich um eine revolutionäre Lösung für die Patientenisolierung, die dem medizinischen Personal die Möglichkeit gibt, in kurzer Zeit Isolationsräume an verschiedenen Orten einzurichten. In nur 10 Minuten kann ein mehr als 6 Quadratmeter großer Unterdruck-Isolationsraum für eine Person errichtet werden, was ihn zu einer wichtigen Ausstattung für gesundheitliche Notfälle macht, insbesondere bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Personen oder Organisationen, die am internationalen Partnerprogramm interessiert sind, werden gebeten, sich direkt unter judcare@clearofchina.com an das Unternehmen zu wenden.

"Die Isolierung ist die grundlegende und beste Lösung zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionen der Atemwege. Die tragbare Krankenstation sROOM von JUD care, die unser Motto "Empower Healthcare with Technology and Commence" ("Das Gesundheitswesen mit Technologie ausrüsten und loslegen") verkörpert, ist eine revolutionäre Lösung für die sofortige Isolierung. Mit ihr kann das medizinische Personal schnelle und zuverlässige Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Viren ergreifen und die Gesundheit der Patienten schützen", erklärte He Wei, COO von JUD care. "Der plötzliche Ausbruch und die rasche Ausbreitung von COVID-19 in die ganze Welt haben deutlich gemacht, wie wichtig die internationale Koordinierung ist. Wir freuen uns über alle, die sich uns als internationale Partner in diesem weltweiten Kampf anschließen."

Das sRoom bietet vollständige Isolierung, fortschrittliche Filtration und Luftaustausch. Dadurch entsteht eine Unterdruckumgebung, die das Austreten kontaminierter Luft verhindert und die Konzentration infektiöser Partikel im Raum verringert. Die feuerfeste Abdeckplane schafft einen luftdichten Raum, und die automatische Türverriegelung macht den Handkontakt überflüssig und verringert so das Risiko einer Übertragung. Währenddessen liefern mehrere Luftfilter mit einer Geschwindigkeit von 150 m3/h Frischluft, während der Auslass mit HEPA-Filter und doppeltem Desinfektionssystem über 99,99 % der Partikel aufnimmt und den Raum mehr als 12 Mal pro Stunde belüftet, um die Konzentration der Krankheitserreger zu verringern.

Das sRoom ist mit einer Vielzahl intelligenter Interaktionsfunktionen ausgestattet, die es zu einer intelligenten und leistungsfähigen medizinischen Umgebung machen. Es überwacht und zeigt wichtige Informationen auf dem LCD-Touchscreen in Echtzeit an, darunter u. a. den Raumdruck, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Luftqualität. Gleichzeitig hält das einstellbare Temperaturregelsystem die Raumtemperatur konstant zwischen 20 und 26° C und schafft so ein komfortables medizinisches Umfeld.

Zudem ist das System sicher und zuverlässig. Dank der Notstromversorgung und des Doppelsteuersystems sowie automatischer Erinnerungen, die die Lebensdauer der Komponenten angeben, hält das sRoom den Betrieb auch bei einem Stromausfall aufrecht.

Darüber hinaus ist diese kostengünstige Lösung dank ihrer Universal-Räder und ihrer kompakten Form im zusammengeklappten Zustand äußerst mobil und einfach einzusetzen. In aufgeklapptem Zustand können im sRoom ein Krankenhausbett, medizinische Geräte und sogar eine eingebaute Trockentoilette, eine Steckdose und eine Sauerstoffleitung untergebracht werden. Nach dem Gebrauch können der Metallrahmen und die wiederverwendbare Abdeckplane einfach desinfiziert, zusammengefaltet und eingepackt werden.

Das sRoom bietet die Möglichkeit der sofortigen Patientenisolierung und einer effektiven Infektionskontrolle durch eine intuitive Benutzererfahrung. Es bietet den unterschiedlichsten Einrichtungen im Gesundheitswesen einen erheblichen Mehrwert bei einer vorteilhaften einmaligen Investition und dient als Schlüsselausrüstung für verschiedene Szenarien im Gesundheitswesen.

JUD care ist eines der führenden High-Tech-Unternehmen im Bereich intelligenter Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im chinesischen Shenzhen, verfügt über ein komplettes Netzwerk für Forschung und Entwicklung, Marketing und Dienstleistungen und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter. Die Produkte und Dienstleistungen von JUD care werden in mehr als 3.500 Krankenhäusern in 30 Provinzen in China und in über 50 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt.

