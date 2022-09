Fondazione Prada

FONDAZIONE PRADA PRÄSENTIERT „Human Brains: Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases"

„Human Brains" (dt. „Menschliche Gehirne") ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Forschungsprozesses, den die Fondazione Prada im Jahr 2018 im Bereich der Neurowissenschaften durchgeführt hat. Das Projekt umfasste eine Online-Konferenz zur Erforschung des Bewusstseins, eine Reihe von Videovorträgen internationaler Wissenschaftler, Philosophen und Forscher sowie eine Ausstellung über die Geschichte der Hirnforschung, die noch bis zum 27. November 2022 in Venedig zu sehen ist.

Die vierte Phase von „Human Brains" mit dem Titel „Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases" (dt. „Erhaltung des Gehirns - Forum zu neurodegenerativen Krankheiten") wird eine Ausstellung (16. September - 10. Oktober 2022) und eine Konferenz (6. und 7. Oktober 2022) in den Räumlichkeiten der Fondazione Prada in Mailand umfassen.

„Preserving the Brain" zielt darauf ab, einen offenen und kritischen Austausch zwischen internationalen Wissenschaftlern und Experten für neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, amyotrophe Lateralsklerose und Multiple Sklerose anzuregen, die weit verbreitet und bisher nicht heilbar sind.

Miuccia Prada, Präsidentin der Fondazione Prada, erklärte: „Für uns ist diese Phase des Projekts besonders wichtig, da sie ein besseres Verständnis der Auswirkungen der wissenschaftlichen Forschung auf unser tägliches Leben und insbesondere auf die Erforschung möglicher Heilmittel und Behandlungen ermöglicht. ‚Preserving the Brain' macht auch deutlich, von welch großer Bedeutung die Zusammenarbeit und der Austausch von Wissen innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft sind. Dieses erste internationale Forum könnte regelmäßig stattfinden und den Organisationen, mit denen wir kooperieren, die Möglichkeit geben, mit einem breiteren Publikum zu kommunizieren, wie sie es wünschen, und der Fondazione Prada, einen konkreten Beitrag zur neurowissenschaftlichen Forschung zu leisten."

Dreh- und Angelpunkt von „Preserving the Brain" wird die wissenschaftliche Konferenz sein, die am 6. und 7. Oktober 2022 im Kino der Fondazione Prada in Mailand stattfindet. Die Referenten werden das Thema neurodegenerative Erkrankungen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, z. B. genetische Implikationen und molekulare Mechanismen, klinische Versuche sowie mögliche medikamentöse Behandlungen. Die Konferenz richtet sich an Forscher und Universitäten, die an dem Projekt beteiligt sind, sowie an Vertreter bedeutender Einrichtungen des Gesundheitssektors. Die Sitzungen werden auch auf der Online-Plattform humanbrains.fondazioneprada.org übertragen und für alle sichtbar sein.

Die Ausstellung findet von 16. September bis 10. Oktober 2022 im Podium statt, dem Zentrum der Mailänder Fondazione Prada. Die vom New Yorker Studio 2x4 konzipierte Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die von den Forschungszentren betreut werden, und einen gemeinsamen zentralen Bereich, der den Dialog und den Austausch zwischen den dreizehn Instituten fördern soll. In jedem Abschnitt wird ein spezifischer Forschungsprozess zu neurodegenerativen Erkrankungen anhand von Videopräsentationen, technologischen Objekten und Instrumenten, wissenschaftlichen Dokumenten und Bildmaterial untersucht.

Während der Ausstellungseröffnung werden die 13 am Projekt beteiligten Institutionen eine Reihe von Online-Workshops durchführen, die der Öffentlichkeit unter humanbrains.fondazioneprada.org zugänglich sind. Jedes Treffen wird die Bewertung eines spezifischen Aspekts bei der Suche nach neuen Behandlungen für neurodegenerative Krankheiten ermöglichen.

„Preserving the Brain" wird in Zusammenarbeit mit dreizehn der renommiertesten internationalen neurowissenschaftlichen Instituten und Universitäten durchgeführt: Harvard Medical School, Brigham and Women's Hospital, Ann Romney Center for Neurological Diseases, Boston, Vereinigte Staaten; Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Sorbonne University AP-HP, Neurologische Abteilung und Paris Brain Institute, Paris, Frankreich; UniSR – Università Vita-Salute San Raffaele, Mailand, Italien; Juntendo-Universitätsklinik, Neurologische Abteilung, Tokio, Japan; Karolinska Institutet, Stockholm, Schweden; Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, Bonn; Max-Planck-Institut für Biologie, München; Montreal Neurological Institute and Hospital, McGill Research and Teaching Institute, Kanada; Tianjin Medical University General Hospital, Neurologische Abteilung, Tianjin, China; UCSF Weill Institute for Neuroscience, University of California, San Francisco, Vereinigte Staaten; University College London, Vereinigtes Königreich; Weizmann Institute of Science, Revohot, Israel; Yale School of Medicine, New Haven, Vereinigte Staaten.

