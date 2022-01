Fireblocks

Fireblocks erhält 550 Millionen Dollar in der Serie E und wird zum höchstbewerteten Infrastrukturanbieter für digitale Assets

Mit einer Bewertung von 8 Milliarden Dollar wird Fireblocks mit seinen neuen Ressourcen jedem Unternehmen dabei helfen, ein Kryptounternehmen zu werden.

Fireblocks (www.fireblocks.com), die Direct-Custody-Plattform, die über 800 große Institutionen unterstützt und digitale Vermögens- und Kryptoprodukte für die größten Depotbanken, Fintechs, Kryptobörsen, Lending Desks, Super-Apps und Vermögensverwaltungsfirmen von heute bereitstellt, hat eine Series-E-Finanzierung in Höhe von 550 Millionen US-Dollar erhalten. Die Finanzierungsrunde, die von D1 Capital Partners und Spark Kapital mit Beteiligung von General Atlantic, Index Ventures, Mammoth, KapitalG (der unabhängige Wachstumsfonds von Alphabet), Altimeter, Iconiq Strategic Partners, Canapi Ventures, und Parafi Growth Fund stellt einen Wendepunkt für Fireblocks dar und bringt die Bewertung des Unternehmens auf über 8 Milliarden Dollar.

Mit der Unterstützung bestehender Investoren wie Sequoia Capital, Coatue, Ribbit, Bank of New York Mellon, Paradigm, DRW Venture Capital, Tenaya Capital und SCB10x ist Fireblocks der bisher am höchsten bewertete Infrastrukturanbieter für digitale Vermögenswerte. Mit 2 Billionen Dollar an übertragenen digitalen Vermögenswerten unterstützt die Fireblocks-Plattform nun mehr als 20 Blockchains und 1.000 Kryptowährungen und ermöglicht digitale Vermögensanwendungen in den Bereichen Handel, Spiele, NFTs, digitale Wertpapiere und Zahlungen, die es mehr Unternehmen, Web 2.0-Führern und Unternehmen, einschließlich aller Finanzinstitute, ermöglichen, an der digitalen Vermögensökonomie teilzunehmen.

Die Störung durch Kryptowährungen im Finanzsektor hat den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt, und in den nächsten zehn Jahren wird jedes Unternehmen zu einem Web-3-Unternehmen werden. Laut eines kürzlich erschienenen Gartner-Berichts wird ein Fünftel der großen Unternehmen bis 2024 digitale Währungen verwenden, was darauf hindeutet, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen in großen Unternehmen ab 2022 zunehmen wird. Allein im letzten Jahr haben sowohl Verbraucher als auch Unternehmen ein wachsendes Interesse an innovativen Zahlungsalternativen entwickelt, wie z. B. Airbnb, Microsoft und AT&T. In der Tat, die neue Umfrage von Visa ergab, dass 25% der kleinen Unternehmen in neun Ländern planen, im Jahr 2022 Kryptozahlungen zu akzeptieren.

Im letzten Jahr wuchs Fireblocks in exponentiellem Tempo von 150 auf über 800 Kunden weltweit, wobei Institutionen in den Regionen Asien-Pazifik und Europa, Naher Osten und Afrika den Ton angaben. Das Fireblocks Network, das Mitglieder mit dem Ökosystem der Kryptokapitalmärkte verbindet und sofortige Abrechnungen ermöglicht, wird von Kunden wie Bank of New York Mellon, Revolut, Galaxy Digital, Crypto.com, BlockFi, Deribit, eToro, CoinShares, SwissBorg, 3AC, B2C2 und anderen genutzt. Bis heute haben Fireblocks-Kunden auf der Plattform ein Vermögen von 45 Milliarden Dollar verwaltet. Darüber hinaus ist Fireblocks mit der Einführung von Aave Arc der erste Anbieter von dezentraler Finanzierung für institutionelle Akteure.

„Die Einführung von Kryptowährungen im Finanz- und Handelssektor wird sich bis 2022 beschleunigen, und Fireblocks hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein strategischer Partner für diese neuen Marktteilnehmer zu sein", so Michael Shaulov, CEO von Fireblocks. „Wir sind begeistert, dass sich uns die besten Wachstumsinvestoren angeschlossen haben. Die neue Finanzierungsrunde wird uns in die Lage versetzen, unsere Kunden weltweit zu unterstützen und stark in Innovationen in den Bereichen DeFi, NFT und Zahlungsverkehr zu investieren. Außerdem können neue und etablierte Finanzinstitute die direkte Verwahrung nutzen, anstatt sich auf Dritte zu verlassen, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wird

Als Pionier der MPC-Technologie für digitale Vermögenswerte hat Fireblocks eine sichere, mehrschichtige Infrastruktur aufgebaut, die das Herzstück seiner Plattform ist. Mit diesen Fortschritten ist nun jedes Unternehmen in der Lage, digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen sicher und bequem zu akzeptieren, wodurch der Weg für alle Unternehmen geebnet wird, Kryptounternehmen zu werden.

„Fireblocks hat sich zu einem wichtigen Motor für das Wachstum des Kryptomarktes auf der ganzen Welt entwickelt. Schätzungsweise 15% des täglichen Kryptotransaktionsvolumens werden über die Infrastruktur von Fireblocks abgewickelt", so Dan Sundheim, Gründer von D1, einer in New York ansässigen Investmentfirma. „Diese neue Kapitalspritze wird Fireblocks in die Lage versetzen, die nächste Welle von Unternehmen in das Ökosystem der digitalen Assets einzubinden

Angesichts der anhaltenden Explosion des Marktes für digitale Vermögenswerte im Jahr 2022 ist Fireblocks entschlossen, ein außergewöhnliches Jahr zu erleben. Das Unternehmen beabsichtigt, seine strategische Expansion fortzusetzen, alle Allianzen zu erweitern, seinen Kundenstamm und seine Stakeholder zu vergrößern und sein Engagement für die Erweiterung seines Ökosystems zu verstärken. Da immer mehr Verbraucher verlangen, dass Marken Kryptowährungen unterstützen, schafft Fireblocks Möglichkeiten für Institutionen, die ihre Portfolios weiter an das Ökosystem anpassen wollen.

Über Fireblocks

Fireblocks ist eine unternehmenstaugliche Plattform, die eine sichere Infrastruktur für das Bewegen, Speichern und Ausgeben von digitalen Assets bietet. Fireblocks ermöglicht es Börsen, Lending Desks, Depotbanken, Banken, Trading Desks und Hedge-Fonds, den Betrieb digitaler Assets durch das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur sicher zu skalieren. Fireblocks bedient über 800 Finanzinstitute, hat den Transfer von mehr als 2 Billionen Dollar an digitalen Vermögenswerten gesichert und verfügt über eine einzigartige Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Lagerung und Transport abdeckt. Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.fireblocks.com.

