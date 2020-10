Fireblocks

Revolut kooperiert mit Fireblocks, um Krypto-Dienste auf 13 Millionen Benutzer sicher zu erweitern

New York (ots/PRNewswire)

Fireblocks (www.fireblocks.com), eine preisgekrönte Plattform zur Sicherung digitaler Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Revolut, das am schnellsten wachsende private Technologieunternehmen Großbritanniens und eines der größten FinTechs Europas, sein einzigartiges MPC-basiertes Wallet und seine Netzwerkinfrastruktur nutzen wird, um die Einführung neuer Kryptodienste für seine 13 Millionen globalen Einzelhandelskunden zu unterstützen. Als 100. Kunde von Fireblocks wird Revolut die internationale Einführung von Finanztechnologie-Dienstleistungen vorantreiben, da Fireblocks die Infrastruktur zur Verfügung stellt, die für die Sicherung der Zahlungswege für digitale Vermögenstransfers erforderlich ist.

Die Fintech-Produkte von Revolut reichen vom Aktien- und Kryptowährungshandel bis hin zur täglichen Budgetverwaltung und kommen einer Mehrheit der Anwender weltweit zugute. Bis heute ist die Benutzerbasis von Revolut auf über 13 Millionen Benutzer angewachsen, was mehr als 100 Millionen Transaktionen pro Monat ausmacht. Bei diesem Wachstum ist es für die Marke von entscheidender Bedeutung, die Sicherheit mit modernsten Betriebsabläufen in Einklang zu bringen.

"Es ist entscheidend, dass unsere Plattform aufgrund unseres Marktanteils und unserer weltweiten Präsenz die beste Krypto-Management-Lösung der Branche nutzt", so Ed Cooper, Head of Crypto bei Revolut. "Der Umstieg auf die Wallet-Infrastruktur von Fireblocks verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Finanzanwendungen, da wir dadurch schnell fortschrittlichere Kryptofunktionen hinzufügen können, während sich der Markt weiterhin in rasender Geschwindigkeit entwickelt: Wir arbeiten jetzt eng mit dem Fireblocks-Team zusammen, um alle neuen Erfahrungen zu erkunden, die wir unseren Kunden in naher Zukunft anbieten können."

Für Revolut garantiert die Rationalisierung der Liquiditätsabrechnungen durch das Fireblocks Network den Benutzern den bestmöglichen Preis bei gleichzeitiger Reduzierung des Gegenparteirisikos. Die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur und das MPC-Netzwerk von Fireblocks ermöglichen es Revolut, zusätzliche Produktlinien und Retail-Fähigkeiten hinzuzufügen, sodass neben Krypto mehr traditionelle Bankdienstleistungen auf die Plattform gebracht werden können. Mit der Unterstützung von Fireblocks kann Revolut nun den Rahmen seiner Kryptodienste effizient skalieren, indem es die Speicherung, den Liquiditätszugang und die Abrechnungen rationalisiert und gleichzeitig Governance und Compliance aufrechterhält.

Viele Kunden auf der ganzen Welt wechseln zu Fintech Mobile Apps oder "Challenger-Banken", die es ihnen ermöglichen, Kosten und Komplexität herkömmlicher Banken zu vermeiden. Die Zunahme der Neukunden zieht eine Erhöhung des Marktwertes nach sich, während Revolut mit einer Marktbewertung von 5,5 Milliarden Dollar zu den höchstbewerteten zählt.

"Wir haben eine enorme Nachfrage von Fintech- und Challenger-Banken erlebt, insbesondere von solchen, die begonnen haben, sich auf dem Retail-Kryptomarkt zu formieren", so Michael Shaulov, CEO von Fireblocks. "Wir freuen uns, Revolut dabei zu unterstützen, die Einführung der Krypto-Währung voranzutreiben, indem wir eine vertrauenswürdige Infrastruktur für die nächste Milliarde Menschen bereitstellen, die in Krypto investieren."

Mit dem stetigen Wachstum der Krypto-Community wenden sich viele Anwender an Revolut, da Revolut ein One-Stop-Shop zur Optimierung des Finanzvermögens, zur Überwachung der Anlagewerte und zur nahtlosen Verbindung mit Menschen aus der ganzen Welt ist.

Über Fireblocks

Fireblocks ist eine Plattform auf Unternehmensebene, die eine sichere Infrastruktur für die Verschiebung, Speicherung und Ausgabe digitaler Assets bietet. Fireblocks ermöglicht es Börsen, Depotbanken, Banken, Trading Desks und Hedge-Fonds, digitale Asset-Operationen über das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur sicher zu skalieren. Sie haben den Transfer von über 100 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten gesichert und verfügen über eine einzigartige Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Speicherung und Transit abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.fireblocks.com.

Über Revolut

Revolut ist hier, um die Art und Weise, wie Geld funktioniert, zu verändern. Als innovative, neuartige Finanzplattform gibt sie den Menschen die Möglichkeit, ihr Geld auszugeben, zu überweisen und zu verwalten, und zwar ohne die überhöhten Gebühren, die von traditionellen Banken erhoben werden. Seit der Einführung im Jahr 2015 in Großbritannien hat Revolut über die Ursprünge als FX-Produkt hinaus deutlich expandiert und durch eine Partnerschaft mit der Metropolitan Commercial Bank ständig neue Funktionen und Dienstleistungen hinzugefügt, darunter Gehaltsvorschüsse, sofortige Peer-to-Peer-Zahlungen, Budgetkontrollen und FDIC-Einlagensicherungen bis zu einem Wert von 250.000 US-Dollar. Mit dem Hauptsitz in London und 2.000 Mitarbeitern in 23 Niederlassungen ist Revolut heute eine der größten Fintech-Communities der Welt mit über 13 Millionen Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.revolut.com/en-US/.

