Yello bricht alle Erwartungen

Köln (ots) - Kampagne: Yello und Serviceplan Campaign Hamburg zeigen auf, dass man von seinem Energieanbieter mehr erwarten kann als nur Strom und Gas.

Am 7. Januar 2019 startet Yello eine neue Kampagne mit starkem Fokus auf Bewegtbild in TV und Digital. Unter dem Motto "Erwarte mehr" soll der Zuschauer dazu angeregt werden, seine eigene Anspruchshaltung zu hinterfragen. Damit ist das Kampagnenmotto die konsequente Weiterentwicklung der letzten Kampagnenstränge - allesamt unter der Leitidee "Mehr als du denkst".

Drei TV-Spots zeigen alltägliche Situationen, die auf humorvolle Art und Weise auf die Schippe genommen werden. So erleben die Protagonisten in jedem Film ein überraschendes und vor allem unerwartetes Ende. Beispielsweise bekommt ein Teenager beim Flaschendrehen statt dem herbeigesehnten Kuss eines der Mädchen einen feuchten Schlecker vom Hund.

Flankiert werden die TV-Spots von zahlreichen Online-Clips. Sie lassen den Betrachter der Videos selbst spüren, was es heißt, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. So beobachtet man zum Beispiel in einem der Videos einen Skateboarder, wie er mit dem Board in der Hand für einen Trick Anlauf nimmt. Doch statt den Zuschauer mit einem großartigen Trick zu belohnen, läuft der Skateboarder einfach an der Rail vorbei und rennt aus dem Bild.

Aufgelöst werden die Filme mit dem Kampagnenmotto "Erwarte mehr". Was es bei Yello mehr gibt, zeigen die darauffolgenden unterschiedlichen Produktangebote. Zum Beispiel der Yello Plus Tarif für Strom oder Gas - ein Kombiangebot mit individuell wählbarer Hardware wie der Playstation 4 Pro mit neuem FIFA19 Spiel.

"2019 führen wir unseren Yello Leitgedanken 'Mehr als du denkst' konsequent fort und animieren den Zuschauer seine eigene Anspruchshaltung zu hinterfragen. So stellen wir den Kunden mit seinen Bedürfnissen noch stärker in den Vordergrund", so Claudia Tillmann, Leiterin Brand Performance & Experience Design.

Die neuen Filme laufen im TV auf allen reichweitenstarken Sendern in den Längen von 20 bzw. 22 Sekunden. Die Online-Clips werden in einem mehrstufigen Ansatz zusammen mit weiteren Werbemitteln auf YouTube und Facebook ausgespielt. Auf YouTube sind auch die TV-Spots "Schaumbad" und "Dinner" sowie die Online-Clips "Hund" und "Ballon" verfügbar.

TV-Spots.

Online-Clips.

Entwickelt wurde die Kampagne über alle Kanäle von Serviceplan Campaign Hamburg. Alle Corporate Sounds, Voices sowie das Soundlogo kommen von comevis aus Köln. Die Mediaplanung verantwortet Pilot Hamburg.

Über Yello.

Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von rund 90 Prozent (gest., mindline 2018) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation

Yello Strom GmbH

Siegburger Straße 229

50679 Köln

Tel: 0221-2612-412

E-Mail: presse@yello.de

www.yello.de/unternehmen

Original-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuell