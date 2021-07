FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

FountainCap gewinnt zum vierten Mal die Auszeichnung Asset Management Company of the Year

Hong Kong (ots/PRNewswire)

FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. ("FountainCap") hat bei den Triple A Sustainable Investing Awards des Magazins The Asset zum vierten Mal die Auszeichnung "Asset Management Company of the Year - China Offshore Equity Highly Commended" erhalten. Jedes Jahr hat seine Herausforderungen, aber 2020 war wirklich außergewöhnlich: Pandemie, wirtschaftliche Vertiefungen, Brexit, soziale Unruhen, umstrittene Wahlen und eine Reihe anderer Katastrophen. Trotz aller Herausforderungen navigierte FountainCap erfolgreich durch das Jahr 2020 und erzielte eine der besten Performances seit Gründung des Unternehmens. und konnte sein verwaltetes Vermögen bis Ende 2020 auf 1,5 Milliarden US-Dollar steigern.

The Asset-Auszeichnungen werden von einem Gremium professioneller Investoren und Analysten auf der Grundlage einer Reihe qualitativer und quantitativer Faktoren wie Anlagerenditen, verwaltetes Vermögen, Anlagestrategien und Markteinblicke akribisch geprüft. In diesem Jahr legte das Gremium bei der Bewertung der Institutionen besonderen Wert auf folgende Bereiche: die Fähigkeit, sich an einen volatilen Markt anzupassen und darauf zu reagieren; die technologische Integration für das Geschäft; die Fähigkeit, Investoren bei der Navigation durch die Pandemie zu helfen; die Kommunikation mit den Investoren; und die Fähigkeit, das Geschäft unter einem neuen Normalzustand zu entwickeln.

Neben der Auszeichnung mit der The Asset-Auszeichnung wurde FountainCap auch als einer von zwei China-Aktienmanagern im Jahr 2020 ernannt, um gemeinsam das China-Aktienportfolio für die Border to Coast Pensions Partnership zu verwalten, einen der größten Rentenpools des öffentlichen Sektors in Großbritannien mit über 49 Milliarden Pfund AUM. Dieses Ziel spiegelt die jahrelange harte Arbeit und das Engagement von FountainCap wider, ein erstklassiges, auf China fokussiertes Asset Management-Unternehmen aufzubauen.

Informationen zu FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

FountainCap wurde 2014 gegründet und ist ein Equity-Long-Only-Investmentmanager mit einer All-China-Anlagestrategie, die börsennotierte Unternehmen identifiziert und in diese investiert, die von der Transformation und dem anhaltenden Wachstum Chinas erheblich profitieren werden. Seit der Gründung hat FountainCap durch sein tiefgehendes fundamentales Research und seine langfristige Anlagephilosophie konsistente Ergebnisse für globale Investoren erzielt. Zu den Investoren gehören weltweit anerkannte Staatsfonds, Pensionskassen, Stiftungen, Unternehmen und Family Offices. Unter der Leitung des erfahrenen China-Investors Frank Ding besteht das Investmentteam aus Sektor-/Industriespezialisten mit einer geballten China-Investitionserfahrung von über 60 Jahren und über sieben globale Marktzyklen hinweg.

