Die Badinspiration dieses Sommers kommt von Jörger - "Exal" beeindruckt mit neuer Ausstrahlung in Nickel matt

Der Mannheimer Designer und Hersteller hochwertiger Badarmaturen und Accessoires präsentiert seine jüngste Kollektion "Exal" erstmals in Nickel matt und liefert damit eine konkrete, attraktive Idee zur Neugestaltung des eigenen Badezimmers.

Die "Exal" von Jörger machte bislang besonders durch zwei einprägsame Auftritte auf sich aufmerksam und wurde so erfolgreich: als moderner Designklassiker in angesagtem Mattschwarz und als zeitlos, klassische, elegante und kombinierstarke Badarmatur in Chrom.

Für alle, die aktuell eine Badrenovierung planen, empfiehlt sich der neue Designvorschlag: "Exal" in Nickel matt. Von Haus aus eine grundsolide, superstabile und äußerst robuste Metallarmatur wirkt "Exal" in Nickel matt bezaubernd edel, leicht, chic und charmant. Die Dynamik und Geradlinigkeit des Armaturendesigns kommt auf bemerkenswerte Weise neu zur Geltung.

"Exal" in Nickel matt bringt entspannten Luxus ins Bad

Nickel matt ist eine innovative Oberfläche mit exklusiver Ausstrahlung. Ihr kostbarer, matter Ton schmeichelt dem Auge ähnlich wie es sonst nur der von Platin matt vermag. Nickel ist jedoch die deutlich günstigere Wahl. Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Die Beschichtung ist sehr widerstandsfähig und daher auch sehr langlebig.

Farbvielfalt: "Exal" in 27 Oberflächen erhältlich

Aktuell stehen 27 verschiedene Farbwelten zur Auswahl. Die Vielzahl handgefertigter Oberflächen in glänzender oder matter Ausführung sind die Basis für diverse Designstile. Sie verleihen dem Bad individuellen Charakter und einzigartiges Ambiente - von schlicht bis luxuriös.

Neu im Oberflächen-Portfolio von Jörger ist seit 2021 das Trendfinish "Gold matt". Je nach Wahl der Oberfläche liegt die "Exal"-Kollektion im mittleren bis gehobenem Preissegment.

"Exal" - Klare Form in fließendem Design

Fließende Leichtigkeit prägt die Badkollektion "Exal". Die Eleganz des Kranichs im Flug inspirierte Oliver Jörger zu dem modernen Design: Die klare, einfache Form mit dem geschwungenen Auslauf verleiht der Badarmatur ihren dynamischen Stil.

Das Design zieht sich durch das umfangreiche und stetig wachsende Armaturenprogramm für Waschtisch, Wanne, Dusche mit Auf- und Unterputzvarianten sowie Bidet und findet sich ebenso in allen Accessoires umgesetzt. Jörger erweitert sein Zubehörangebot kontinuierlich. So sind auch die meisten "Exal"-Accessoires als Wand- und Standmodelle erhältlich.

Jörger veröffentlicht "Exal"-Broschüre 2021

Für alle, die sich den aktuellen Überblick über die "Exal"-Kollektion mit allen Neuheiten 2021 verschaffen möchten, bietet das Design-Unternehmen aus Mannheim eine neue Broschüre zum Downloaden (PDF 6,4 MB) an.

Die "Exal"-Broschüre steht in einer deutsch-englischen und in einer russisch-englischen Ausgabe zur Verfügung: www.joerger.de/service.

Links zu weiterführenden Informationen auf der Jörger-Website

Über Jörger

Traditions- und Innovationsfreude seit 1909. Die JÖRGER Armaturen- und AccessoiresfabrikGmbH mit Sitz in Mannheim wurde 1909 gegründet. Oliver Jörger führt das international agierende Familienunternehmen in vierter Generation. Als Designer zeichnet er seit über 20 Jahren persönlich für das Jörger-Design verantwortlich.

Design und Manufaktur. Herausragendes Design und hochwertige, handwerkliche Produktion in Deutschland prägen den Wertemaßstab des Unternehmens.

Ästhetik im Bad. Als Hersteller exquisiter Badarmaturen und Accessoires kreiert Jörger Gesamtkonzepte. Jörger-Kollektionen bilden mit den Armaturen und Accessoires für Waschbecken, Dusche, WC/Bidet und Badewanne ein Gesamtkunstwerk.

Designwelten. Das Programm umfasst sehr unterschiedliche Stil- und Erlebniswelten: "modern und minimalistisch", "klassisch und elegant", "luxuriös und avantgardistisch" und "romantisch und nostalgisch". So trifft die Design-Manufaktur die Vorlieben und Geschmäcker unterschiedlicher Kulturen weltweit.

