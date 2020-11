Seraph Aviation Group

Seraph Aviation Group ernennt neuen Head of Commercial Origination - Aviation Services

DublinDublin (ots/PRNewswire)

Die Seraph Aviation Group, ein spezialisierter Vermögensverwalter für die Luftfahrt mit Sitz in Dublin, Irland, hat heute die Ernennung von Gerry Power zum Head of Commercial Origination - Aviation Services bekannt gegeben.

Gerry Power hat über 30 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie und hat in der Zeit zahlreiche Fluggesellschaften, Investoren, Leasinggesellschaften und Banken vertreten und weltweit über 150 Flugzeugtransaktionen abgeschlossen. Seine langjährige Erfahrung und Hingabe machen ihn zu einem idealen Partner für die Seraph Aviation Group.

Gerry Power begann seine Luftfahrtkarriere bei GPA. Er war in der Vergangenheit von November 2015 bis Februar 2018 bei Aergo und von April 2013 bis August 2015 bei der Standard Chartered Bank Aviation Finance tätig.

"Gerry Power, der über eine umfassende Expertise und Erfahrung im Bereich der Luftfahrtfinanzierung verfügt, ist eine sehr willkommene Verstärkung und ergänzt unser Team perfekt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft miteinander", sagte David Butler, CEO der Seraph Aviation Group.

Seraph Aviation Group hat ihren Sitz in Dublin und unterhält Niederlassungen in Stamford, CT (USA), London (England) und Seoul (Südkorea).

Veröffentlicht im Namen der Seraph Aviation Group durch Heneghan

Informationen zu Seraph Aviation Group

Seraph Aviation Group ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen für Flugzeugmanagement. Zur Dienstleistungspalette des Unternehmens gehören Flugzeugmanagement und Flugzeug-Leasing für Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Fertigung und Finanzen. Durch ihr tiefes Verständnis von Vermögenswerten und Finanzinstrumenten der Luftfahrt entwickelt die Gruppe maßgeschneiderte Anlageinstrumente, die ihren institutionellen Partnern überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen bieten sollen. Seraph Aviation Group hat ihren Sitz in Dublin, Irland, und unterhält Niederlassungen in Stamford, CT (USA), London (England) und Seoul (Südkorea).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1322790/Gerry_Power.jpg

Pressekontakt:

Anfragen

Nigel Heneghan

Tel: + 353 (0)86 258 7206

nigel@heneghan.ie

Emma Flannery

Tel: + 353 (0)87 924 9349

emma@heneghan.ie

Original-Content von: Seraph Aviation Group, übermittelt durch news aktuell