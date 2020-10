RGI Group

RGI ernennt Cécile André Leruste zur neuen CEO der Gruppe

Mailand (ots/PRNewswire)

Als Branchenexpertin wird sie eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung dauerhafter Innovation von RGI auf dem globalen Versicherungsmarkt spielen

RGI, europäischer Marktführer im Bereich des digitalen Wandels von Versicherungsunternehmen, gab heute die Ernennung von Cécile André Leruste zur CEO der Gruppe bekannt. Frau André Leruste tritt die Nachfolge des Interims-CEO Christophe Quesne an. Angesichts ihrer umfangreichen Erfahrungen an der Spitze global operierender Unternehmen ist der Vorstand zuversichtlich, dass Frau André Leruste die richtige Wahl ist, um das Wachstum der RGI-Gruppe im In- und Ausland zu leiten.

Frau André Leruste verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Branche und hat in ihrer gesamten Laufbahn in verschiedenen Funktionen strategische Erfolge erzielt. Zuletzt war sie geschäftsführende Direktorin von Accenture Global Banking, wo sie für die Gruppenstrategie und das Angebot der Finanzdienstleistungsbranche in ganz Europa verantwortlich war. Vor ihrer Tätigkeit bei Accenture hatte Frau André Leruste verschiedene Positionen bei McKinsey, Société Générale, Roland Berger und Capgemini inne. Sie ist Absolventin der HEC Paris Business School und hat einen MBA der Wharton School der University of Pennsylvania.

Gioia Ghezzi, Vorsitzende der RGI Gruppe kommentierte: "Im Namen des Vorstands freue ich mich, Cécile als neue CEO der Gruppe begrüßen zu dürfen. Céciles Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen sind in der Branche bekannt und hoch angesehen, und wir sind überzeugt, dass ihre Führung und ihr Rat für den Erfolg der RGI-Gruppe als innovativer Partner für Versicherungsunternehmen und Branchenführer von grundlegender Bedeutung sein werden. Wir möchten auch Christophe aufrichtig für seine Tätigkeit als Interims-CEO in dieser wichtigen Phase danken".

Cécile André Leruste fügte hinzu: "RGI hat sich zu einem international führenden Unternehmen im Bereich Versicherungstechnologie entwickelt und verfügt über ein erhebliches Potenzial, um den laufenden digitalen Wandel auf dem globalen Versicherungsmarkt weiter auszubauen und voranzutreiben. Ich freue mich darauf, der RGI-Gruppe beizutreten und in dieser nächsten Wachstumsphase an der Seite eines talentierten Führungsteams zu arbeiten".

Raja Hadji-Touma, Partner bei Corsair Capital, kommentierte: "Cécile ist eine sehr erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Branchenerfahrung und einer starken Vision für die Zukunft des Versicherungssoftwaremarktes, was sie zu einer idealen Besetzung macht, um das Unternehmen voranzubringen. Wir freuen uns darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um den starken Wachstumskurs von RGI zu tragen und das Unternehmen langfristig erfolgreich zu positionieren".

Original-Content von: RGI Group, übermittelt durch news aktuell