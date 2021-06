Argand Partners

Cherry von Argand Partners schließt erfolgreiches IPO ab

New York (ots/PRNewswire)

- Überzeichneter Börsengang erreicht eine Marktkapitalisierung von EUR 778 Mio. und nimmt EUR 416 Mio. ein

Argand Partners, LP ("Argand"), die in der New Yorker und San Francisco Bay Area ansässige Private-Equity-Gesellschaft für Industrieunternehmen, gab heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Cherry AG ("Cherry" oder "das Unternehmen"), der weltweit führende Entwickler und Hersteller von hochpräziser mechanischer Schaltertechnologie für PC-Tastaturen, seinen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen hat.

Zum endgültigen Angebotspreis von 32 Euro je Aktie war das Gesamtvolumen des Börsengangs deutlich überzeichnet. Die 24.300.000 Aktien von Cherry werden seit heute Morgen, 29. Juni 2021, unter dem Ticker C3RY im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Details finden Sie hier: https://www.boerse-frankfurt.de/equity/cherry-ag.

Die Gesamtzahl der Aktien und der endgültige Angebotspreis entsprechen einer Marktkapitalisierung von rund 778 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Börsengangs platzierten Primär- und Sekundäranteile beläuft sich auf rund 416 Mio. Euro.

Der Bruttoerlös der Gesellschaft aus der Platzierung der 4.300.000 neuen Aktien beläuft sich auf 138 Mio. Euro. Cherry beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang zu verwenden, um (i) das organische Wachstum voranzutreiben, insbesondere um die Position von Cherry als globaler Marken- und Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen, (ii) das anorganische Wachstum durch selektive Akquisitionen voranzutreiben und (iii) bestimmte ausstehende Schulden in Verbindung mit einer Refinanzierung bestehender Schulden zu tilgen.

Heather Faust, Managing Partner bei Argand, kommentierte: "Wir sind begeistert, diesen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Cherry zu unterstützen und einen erheblichen Wert für unsere Investoren zu realisieren. Cherry ist ein Unternehmen von Weltrang und gut positioniert, um seine Position als globale Marke und Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen. Wir sind sehr erfreut über die starke Unterstützung der institutionellen Aktionäre und das äußerst positive Feedback der Investoren während des gesamten Prozesses. Wir freuen uns darauf, das Management-Team von Cherry bei seinem weiteren organischen und anorganischen Wachstum zu unterstützen."

Hauck & Aufhäuser agierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, und ABN AMRO (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF SCA) und M.M.Warburg & CO agierten als Joint Bookrunner für den Börsengang.

Informationen zu Argand Partners

Argand Partners ist ein in New York und der San Francisco Bay Area ansässiges mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, das sich auf marktführende Industrieunternehmen mit unzureichenden Ressourcen und unrealisiertem globalen Wachstumspotenzial konzentriert. Argand Unternehmen haben einen starken Marktanteil, nachhaltige Wettbewerbsvorteile, defensive Eigenschaften und ein signifikantes Wachstumspotenzial, das durch säkulare Nachfragetrends unterstützt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf spezialisierte Produktions- und Dienstleistungsunternehmen mit einem starken US-Nexus (Hauptsitz, Hauptwachstumsmarkt oder Mehrheit des Umsatzes) und oft bedeutenden globalen Aktivitäten oder Expansionsmöglichkeiten.

Argand ist ein wachstumsorientierter Kontrollinvestor, der komplexe, oft konträre Situationen sucht, um gut zu kaufen. Das Team verfolgt einen praxisorientierten Ansatz bei der Zusammenarbeit mit dem Management, um über den gesamten Investitionszyklus hinweg Werte zu schaffen und den Portfoliounternehmen zu helfen, ihr volles Potenzial als erstklassige, branchenführende Unternehmen zu erreichen.

Weitere Informationen zu Argand finden Sie auf der Website: www.argandequity.com

Informationen zu Cherry

Die Cherry AG mit Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigen mechanischen Schaltern für den PC-Gaming-Tastaturmarkt. Cherry ist außerdem ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Fokus auf die Märkte Gaming, Office, Industrie, Security und Healthcare. Cherry beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten und Unternehmensniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Österreich und den USA. Die 1953 gegründete Marke Cherry steht für Produkte in "deutscher Qualität", die speziell für die Bedürfnisse der Kunden entwickelt und konzipiert werden. Im Dezember 2019 eröffnete das Unternehmen einen neuen Hauptsitz und eine neue Produktionsstätte in Auerbach, Deutschland, die die neuen Werte von Cherry "Arbeitsplatz der Zukunft" und "New Work" widerspiegeln. Cherry bringt hohe Qualität, Leidenschaft und Design in die Arbeitswelt und spricht damit sowohl Endkunden als auch Unternehmen an, die von ihren Computer-Eingabegeräten hohe Leistung, Langlebigkeit und Funktionalität verlangen.

Weitere Informationen zu Cherry finden Sie auf der Website: www.cherry-world.com

