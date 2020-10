Argand Partners

Argand Partners erwirbt Cherry

New York (ots/PRNewswire)

- Die Transaktion nutzt die langfristige Wachstumsdynamik der Märkte für Computerspiele und E=Health, da COVID-19 die Nutzung von Computerspielen und die Digitalisierung der Gesundheitsinfrastruktur beschleunigt.

- Cherry entspricht genau dem verstärkten Anlageschwerpunkt von Argand.

Die in New York und der San Francisco Bay Area ansässige Private Equity-Firma Argand Partners LP ("Argand") gab heute den Abschluss der Übernahme von Cherry GmbH ("Cherry") bekannt. Argand erwirbt marktführende Unternehmen aus den Bereichen Spezialfertigung und Unternehmensdienstleistungen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und starkem Wachstumspotential.

Cherry ist der weltweit führende globale Entwickler und Hersteller von Präzisionstechnologie für Tastaturschalter für PC-Spiele und Peripheriegeräte zum beruflichen Gebrauch. Das Unternehmen entwirft und fertigt hochwertige Tastaturschalter für mechanische Tastaturen, Marken-Gaming-Peripheriegeräte, Computer-Eingabegeräte (einschließlich Computermäuse und Kopfhörer) sowie Produkte für Sicherheits-, POS- und E-Health-Anwendungen. Cherry hat seinen Hauptsitz in Deutschland und betreibt weltweit hochmoderne Produktionsstätten und Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Cherry ist bekannt für deutsche Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit und hat bei seinen Kunden einen hohen Markenwert.

Die Investition von Argand in Cherry wird durch das langfristige Wachstum des globalen PC-Spielemarktes und die fortschreitende Digitalisierung des Gesundheitswesens unterstützt. Aufschwung erzielte Cherry durch die staatlichen "Stay-at-home"- Maßnahmen und den Trend der Unternehmen zur Telearbeit, welche die Einführung von Peripheriegeräten für PC-Spiele und das Home-Office beschleunigen.

Darüber hinaus ist Cherry der führende Anbieter von sicherer Telematik-Infrastruktur für den deutschen Gesundheitsmarkt. Deutschland ist der zweitgrößte Gesundheitsmarkt der Welt und Pionier im Übergang zur E-Health. Die COVID-19-Pandemie hat den Prozess der Digitalisierung der Gesundheitsinfrastruktur des Landes beschleunigt. Argand plant, Cherry in seinen Bemühungen zu unterstützen, sein E-Health-Angebot auf Europa und Nordamerika auszuweiten.

Cherry wurde 1953 in den USA gegründet und war Vorreiter in der mechanischen Tastaturumschaltung. Die CHERRY MX-Schalter des Unternehmens gelten als Industriestandard in der Tastaturschaltertechnologie. Die Produkte von Cherry wurden entwickelt, um Leistung, Ergonomie, Haltbarkeit und Präzision zu optimieren. Die Produkte der Marke Cherry werden weltweit von einem breit gefächerten Kundenstamm verwendet, der Profi- und Freizeit-Gamer sowie Unternehmen und Regierungen in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen, Finanzen und Einzelhandel umfasst. Cherry führt das Umweltzeichen Blauer Engel für umweltfreundliches Produktdesign.

Tariq Osman, Partner und Mitbegründer von Argand, bemerkte: "Cherry passt hervorragend zu unserem Unternehmen und unserer Anlagestrategie. Das Unternehmen hat eine klare Führungsposition, einen erheblichen Markenwert und ist ein Innovator in seiner Branche. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung von Cherry, um eine beschleunigte globale Wachstumsstrategie zu verfolgen, einschließlich einer verstärkten Präsenz von Cherry in den USA, der effizienten Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten im Bereich E-Health und der Priorisierung strategischer M&A weltweit".

Der Chief Executive Officer Rolf Unterberger sagte: "Wir haben einen Partner gefunden, der von Cherrys bahnbrechenden Produktinnovationen, der Kundenloyalität und dem Wachstumspotential genauso begeistert ist wie wir. Wir waren beeindruckt von der Energie, Kreativität und strategischen Vision, die Argand bereits in die Partnerschaft eingebracht hat und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere starke Dynamik in den Bereichen Gaming und E-Health zu maximieren".

Unterstützt wird der Erwerb durch ein Darlehen von Hayfin Capital. Die Rechtsberatung für Argand erfolgte durch Hengeler Mueller als leitender Rechtsberater mit Unterstützung von Winston & Strawn LLP für die USA, Jun He LLP für China und Gide Loyrette Nouel AARPI für Frankreich.

Über Argand Partners

Argand Partners ist eine in New York und der San Francisco Bay Area niedergelassene mittelständische Private-Equity-Firma, die auf marktführende Industrieunternehmen mit unterfinanziertem und ungenutztem globalen Wachstumspotenzial ausgerichtet ist. Die Unternehmen von Argand haben einen starken Marktanteil, nachhaltige Wettbewerbsvorteile, ein defensives Profil und ein erhebliches Wachstumspotential, das durch säkulare Nachfragetrends unterstützt wird. Die Firma konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen Spezialfertigung und Unternehmensdienstleistungen mit einer engen Verbindung zu den USA (Hauptsitz, Hauptwachstumsmarkt oder Großteil der Einnahmen) und oft bedeutenden weltweiten Geschäftstätigkeiten oder Expansionsmöglichkeiten.

Argand ist ein wachstumsorientierter Investor mit Kontrollmehrheit, der komplexe, oft dem Trend zuwiderlaufende Situationen sucht, um gut zu investieren. Bei der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung geht das Team praxisorientiert vor, um über den gesamten Investitionszyklus hinweg Werte zu schaffen und Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial als erstklassige, branchenführende Unternehmen auszuschöpfen.

Weitere Informationen über Argand finden Sie auf der Website: www.argandequity.com

Über Cherry

Die Cherry GmbH mit Sitz in Auerbach in der Oberpfalz, Deutschland, ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigen mechanischen Schaltern für den PC-Gaming-Tastaturmarkt. Darüber hinaus ist Cherry ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten, der auf die Märkte Gaming, Office, Industrie, Sicherheit und Gesundheitswesen ausgerichtet. Cherry beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter in Produktionsstätten und Unternehmensniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und den USA. Die 1953 gegründete Marke Cherry steht für Produkte von "deutscher Qualität", die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Weitere Informationen zu Cherry finden Sie auf den Websites: www.cherrymx.de/en www.cherry-world.com

Weitere Informationen über Argand oder die Übernahme von Cherry erhalten Sie bei

Tariq Osman Partner & Mitbegründer Argand Partner (212) 588-6470 tosman@argandequity.com

