Lucerne Capital Management

Lucerne Capital gibt eine Stellungnahme zum revidierten Angebot von Next Private zur Übernahme von Altice Europe ab

Greenwich, Conn. und AmsterdamGreenwich, Conn. und Amsterdam (ots/PRNewswire)

Lucerne Capital Management ("Lucerne"), ein eingetragener Investmentberater, der Fonds verwaltet, die rund 106 Millionen EUR an Aktien von Altice Europe N.V. besitzen (ATC.AS) ("Altice Europe" oder das "Unternehmen"), hat heute die folgende Erklärung zu dem revidierten Barangebot von 5,35 EUR pro Aktie für alle Stammaktien A und Stammaktien B von Altice Europe durch Next Private B.V. abgegeben (das "Revidierte Angebot"):

Dieses revidierte Angebot stellt eine erhebliche Erhöhung des Preises dar und zeigt, dass das Unternehmen und seine unabhängigen Direktoren den inhärenten Wert der Altice Europe-Aktie erkennen. Wir schätzen die Unterstützung, die wir von anderen Altice Europe-Aktionären erhalten haben, und freuen uns, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, das unserer Meinung nach einen fairen Wert für die Minderheitsaktionäre bietet und ein positives Ergebnis für alle Stakeholder des Unternehmens darstellt.

Wie bereits angekündigt, sandte Lucerne am 1. Oktober und 30. November Schreiben an den Verwaltungsrat von Altice Europe, in denen es sich gegen das ursprüngliche Angebot in Höhe von 4,11 EUR aussprach. Daraufhin reichte Lucerne am 7. Dezember bei der Unternehmenskammer in Amsterdam eine Petition ein, in der das Gericht gebeten wurde, eine Untersuchung von Altice Europe anzuordnen, drei unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren zu ernennen, die das ursprüngliche Angebot bewerten und überwachen sollten, und eine Abstimmung über die "vorbereiteten Restrukturierungsmaßnahmen" zu untersagen.

Informationen zu Lucerne Capital Management

Lucerne Capital Management wurde im Jahr 2000 gegründet und wird gemeinsam von Pieter Taselaar und Thijs Hovers verwaltet. Lucerne Capital Management ist eine Investmentfirma, die sich auf die Bottom-up-Aktienauswahl mit Schwerpunkt auf den europäischen Markt spezialisiert hat.

Pressekontakt:

e

Steve Bruce/Taylor Ingraham

ASC Advisors

+1 203 992 1230

sbruce@ascadvisors.com / tingraham@ascadvisors.com

Original-Content von: Lucerne Capital Management, übermittelt durch news aktuell