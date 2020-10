Elbit Systems Ltd.

Elbit Systems stärkt die Aktivitäten in Deutschland - TELEFUNKEN RACOMS firmiert zukünftig als Elbit Systems Deutschland

Haifa, Israel und Ulm, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die hundertprozentige deutsche Tochtergesellschaft TELEFUNKEN RACOMS firmiert um zu Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG ("Elbit Systems Deutschland") und stärkt damit die Geschäftsaktivitäten von Elbit Systems Ltd. in Deutschland. Das Unternehmen wird von Thomas Nützel geleitet, der in den vergangenen zehn Jahren bereits als CEO von TELEFUNKEN RACOMS tätig war.

TELEFUNKEN RACOMS blickt auf eine lange Tradition als Anbieter hochwertiger Lösungen für die Bundeswehr zurück. In den letzten Jahren hat TELEFUNKEN RACOMS autark Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ausgebaut. Durch das stetige Wachstum wurde das Angebot und Know-How in Ulm um eine Reihe von Technologien von Elbit Systems erweitert, darunter Bereiche wie Optronik, elektronische Kampfführung, gerichtete Infrarot-Gegenmaßnahmen, Software Defined Radio, Cyber-Sicherheit, unbemannte Systeme, Führungssysteme.

Thomas Nützel, CEO von Elbit Systems Deutschland, erläutert: "Ich bin stolz darauf, die Aktivitäten von Elbit Systems Deutschland zu leiten. Wir sehengroßes Wachstumspotenzial und werden die Produktion und Entwicklung hier in Deutschland weiter ausbauen. Mit deutscher Souveränität sind wir allen zukünftigen Anforderungen gewachsen. Zudem beabsichtigen wir, bestehende Kooperationen mit der deutschen Industrie weiter aus- und neue Kooperationen aufzubauen."

Bezhalel (Butzi) Machlis, Vorstandsvorsitzender und CEO von Elbit Systems, erklärt dazu: "Deutschland ist ein wichtiger Markt für Elbit Systems. Seit über einem Jahrzehnt sind wir in Deutschland präsent und Stolz darauf, die Bundeswehr unterstützen zu können. Wir arbeiten konsequent am weiteren Aufbau unserer Entwicklungskapazitäten und fördern die Kooperation mit lokalen Firmen. Elbit Systems Deutschland wird von einem exzellenten Team geführt, ich bin daher zuversichtlich, dass das Unternehmen stetig weiter wachsen und eine zunehmend bedeutende Rolle in der technologischen und industriellen Basis Deutschlands spielen wird."

Über Elbit Systems Deutschland

Als traditionsbewusstes Unternehmen und zuverlässiger Lieferant hochwertiger Kommunikationslösungen und Soldatensysteme wurde TELEFUNKEN RACOMS zu einer bekannten Größe auf dem deutschen Markt. Als Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG wird der Fokus weiterhin auf der Entwicklung, Herstellung und Lieferung fortschrittlicher Fähigkeiten für die Bundeswehr und deren Teilstreitkräfte sowie für nationale Sicherheitsbehörden liegen. Das Portfolio umfasst Lösungen für die Bereiche Kommunikation, Nachtsicht, Vernetzung, Führung und Kontrolle, Aufklärung, unbemannte Systeme, elektronische Kampfführung, Optronik, Selbstschutz und Cyber-Sicherheit. Damit wird Elbit Systems Deutschland den sich wandelnden Anforderungen der deutschen Streitkräfte und Sicherheitsbehörden nachhaltig gerecht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elbitsystems-de.com

