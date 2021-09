Pizza Hut International

Pizza Hut International feiert das beste Zeug der Welt

Plano, Texas (ots/PRNewswire)

25 Jahre Cheesy Stuffed Crust Innovation & Pizza rückwärts essen

Pizza Hut International gab heute den 25. Jahrestag ihrer legendären Stuffed Crust Pizza bekannt. Die Marke war die erste, die Stuffed Crust auf den Markt brachte und revolutionierte, wie Pizza von Millionen von Fans auf der ganzen Welt hergestellt und konsumiert wird.

Das Jubiläum ist eine globale digitale Feier, die die Liebe von Stuffed Crust, seine einzigartigen Reimaginationen und das Engagement der Marke für die Bereitstellung der befriedigendsten Pizza-Erlebnis überall und jederzeit ehrt. Die Liebe zu Stuffed Crust hat sich weltweit übersetzt und bringt mehr als 40 Iterationen für käseliebende Verbraucher in über 110 Ländern. Und obwohl das Konzept von vielen kopiert wurde, entsprach keines dem Original.

"Stuffed Crust ist eine Anspielung auf unsere Liebe zu Pizza und weiterhin eine Leinwand für Innovation", sagte Vipul Chawla, Präsident von Pizza Hut International. "Wir feiern nicht nur 25 Jahre, sondern auch, wie eine Idee, wie Pizza rückwärts zu essen, uns helfen kann, die Welt zu vereinen."

Gooey Cheese traf 1995 auf traditionelle Kruste und Stuffed Crust wurde drei Jahre nach der Idee eines ehemaligen Lebensmittelwissenschaftlers im kulinarischen Team von Pizza Hut geboren. Ohne ihren Glauben an die Idee hätten Komplexität, Kosten, Training und Skepsis eine Welt ohne Stuffed Crust bedeutet.

Unsere kulinarischen Teams sind immer innovativ und stellen sicher, dass unsere Verbraucher die schmackhaftesten Pizzen bekommen. Wenn Sie ein großartiges Produkt haben, das mitschwingt, müssen Sie glauben und durchhalten, um es in die Welt zu bringen", sagt Ana Maria Rodriguez, Chief Food Innovation und Qualitätsbeauftragte, Pizza Hut International.

Der Drang und die Leidenschaft, die beste Pizza zu liefern, bringt die Menschen zusammen, hat Stuffed Crust auf den Markt gebracht. Er hat die Regeln gebrochen und Käse dahin gelegt, wo sich niemand das vorstellte. Heute überrascht und erfreut es mit neuen Aromen, Formen und Füllungen."

Über Pizza Hut® International

Pizza Hut International, eine Tochtergesellschaft von Yum! Shutterstock, Inc. (NYSE: YUM) wurde 1958 in Wichita, Kan. gegründet und betreibt fast 18.000 Restaurants in mehr als 110 Ländern. Mehr denn je spielen Restaurants eine wichtige Rolle bei der sicheren Ernährung von Familien. Um Teammitglieder und Kunden sicher zu halten, können Kunden ihre Lieblingspizza Pizza Hut über drei kontaktlose Angebote erhalten: Curbside Pickup, Lieferung oder Carryout.

