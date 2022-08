Cloudbet

Cloudbet zelebriert die Rückkehr des europäischen Fußballs und verlost $10.000

Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire)

10 Cloudbet-Spieler haben die Chance jeweils $1.000 zu gewinnen, wenn sie zwischen dem 1. und 14. August auf eine der fünf europäischen Top-Ligen wetten.

Die Fußball-Saison ist zurück! Cloudbet zelebriert dieses Ereignis mit einer Preisverlosung im Wert von 10.000 USDT unter allen aktiven Fußball Wett Fans. Der Pionier im Bereich der Crypto-Sportwetten wird unter allen Teilnehmern, die vom 1. bis 14. August auf eine der fünf europäischen Top-Ligen (Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A oder Ligue 1) wetten, 10 glückliche Gewinner nach dem Zufallsprinzip auswählen. Jeder Gewinner erhält – USDT Stable Coins im Wert von 1.000 US-Dollar.

Bei Cloudbet können Fußball Wett Fans schnell und sicher mit Bitcoin und 17 anderen Kryptowährungen ihre Wetten auf alle beliebten Fußball Wettmärkte der fünf größten Ligen Europas platzieren. Beim Wetten mit Kryptowährungen profitieren die Nutzer von schnelleren Transaktionen, niedrigeren Gebühren und besserem Datenschutz in einem dezentralisierten System und genießen dabei den Nervenkitzel von Live-Wetten auf ihre Lieblingsteams.

Für die Bundesliga markiert der Saisonstart am 5. August Jahr 1 nach dem Abgang von Topscorer Robert Lewandoski and Superstar Erling Haland. Neben dem Titel des besten Torschützen wird auch das Rennen um die Meisterschaft neu eröffnet. Topfavorit Bayern München wird nach der Systemumstellung zeigen müssen, dass sie ihre Dominanz der letzten Jahre auch ohne Lewandowski auf den Rasen bringen können.

Für den erweiterte Favoritenkreis um Dortmund, Leipzig und Leverkusen geht es darum den perfekten Start zu erwischen um den Titel Abonnenten aus Münschen frühzeitig unter Druck zu setzen. Mit Nkunku, Schick und Mane stehen hochkarätige Anwärter auf die Torjägerkanone in den Startlöchern.

Ebenfalls am 5. August startet auch die Premier League in die neue Saison. Titelverteidiger Manchester City wird versuchen, seinen fünften Titel in sechs Jahren zu holen. Die Premier League gilt als die stärkste Fußballliga der Welt und stellte in den vergangenen zwei Jahren drei der letzten vier Finalisten der UEFA Champions League.

Am 6. August beginnt die Ligue 1 in Frankreich, während die Serie A und La Liga eine Woche später am 13. bzw. 14. August starten.

Neben den beliebtesten Wettmärkten wie Sieger, Über/Unter Wetten und Asian Handicaps steht Cloudbet-Kunden ein breites Angebot an Outright-Wetten, z. B. auf den Deutschen Meister ohne die Bayern, die Top 4 oder Top 6 Platzierungen, den besten Torschützen und die Absteiger sowie eine Vielzahl weiterer Wettmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Cloudbet Story:

Cloudbet ist stolzer Pionier unter den Krypto-Wettanbietern. 2013 gegründet hat sich Cloudbet komplett der Blockchain-Technologie verschrieben, um Spielern nie zuvor erreichte Privatsphäre und finanzielle Freiheit zu bieten. Seitdem hat die Plattform Millionen von Wetten angenommen und sich einen ausgezeichneten Ruf als vertrauenswürdigste und sicherste Marke im Krypto-Gaming-Bereich erarbeitet.

Mit seinem führende Bitcoin-Casino und Krypto-Sportwetten Angebot begeistert Cloudbet bereits über 300.000 Nutzer auf der ganzen Welt. Die Webseite bietet eine vielfältige Produktpalette, darunter Live-Casino und Live-Sportwetten, Tausende Slots, Esports, Virtual Sports und Provably Fair Games. Im Jahr 2021 hat Cloudbet das weltweit erste Krypto-Pferdewetten Produkt auf den Markt gebracht.

Krypto-Wett Fans kommen mit einem ständig wachsenden Angebot an Kryptowährungen voll auf ihre Kosten. Neben Bitcoin, Ethereum und Binance Coin werden 24 weitere Altcoins angeboten. Die Website ist in 17 Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch. Cloudbet arbeitet stetig an der Erweiterung des bestehenden Angebots um die globale Reichweite weiter zu erhöhen.

Die folgenden Prinzipien haben Cloudbet zu einem vertrauenswürdigen Marktführer im Krypto-Gaming gemacht: die besten Sportwetten Quoten, die höchsten Wettlimits, ein hochmodernes Bitcoin-Casino und erstklassiger 24/7-Live-Chat-Kundensupport.

