Cloudbet stellt neue Seite für deutsche Fans und Bitcoin Wettangebote zur EM 2021 vor

Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire)

- Krypto-Wettanbieter stellt EM Angebote und Gamomat-Slots vor

- Deutschland nach Cloudbet-Quoten unter den Favoriten auf den Turniersieg

Cloudbet, der führende Bitcoin-Casino und Sportwetten Anbieter, hat pünktlich zur EM 2021 eine Reihe exklusiver Wettangebote und eine vollständig lokalisierte Website für deutsche Kunden vorgestellt.

Anlässlich des am 11. Juni beginnenden Turniers können deutsche Spieler auf Cloudbet bis zu 100 Euro in Gratiswetten erhalten indem sie vor Spielbeginn 1x2 Wetten auf die Spiele der Gruppenphase und Ausscheidungsrunde platzieren. Zudem werden diesen Monat Spiele des renommierten deutschen Anbieters Gamomat zum Casino Portfolio hinzugefügt, exklusiv für deutsche Kunden.

All dies wird zusätzlich zu dem bekannten Willkommensbonus im Wert von bis zu 5 Bitcoin und einem reaktionsschnellen 24/7-Kundenservice auf Cloudbet geboten.

"Wir möchten dem deutschsprachigen Markt die beste Plattform anbieten, um mit Bitcoin auf die EM 2021 zu wetten", sagte ein Cloudbet-Sprecher. "Durch die Beteiligung Deutschlands, Österreichs und der Schweiz besteht im Zielmarkt ein enormes Interesse an dem Sportevent."

Cloudbet wurde 2013 gegründet und hat sich als einer der weltweit führenden Bitcoin-Wettanbieter etabliert. Über die Jahre hat sich Cloudbet in der Crypto Niche einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, basierend auf beispielloser Sicherheit und schnellen Auszahlungen. Auf der deutschen Seite können Spieler Wetten mit insgesamt 12 Kryptowährungen platzieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, USDT, Dogecoin und Dash.

Die deutschen Sportwetten Seite von Cloudbet bieten die niedrigsten Margen auf eine Vielzahl von Sportarten und Wettmärkten auf der ganzen Welt, einschließlich der EM 2021. Als Favorit auf den Turniersieg gilt laut Cloudbet-Preisen Frankreich mit einer Quote von 5.26. In dem 24 Teilnehmer starken Feld steht das DFB Team mit einer Quote von 8.05 immerhin an vierter Stelle.

Im Casino Bereich bietet Cloudbet eine große Auswahl an Slots und ein Live-Dealer-Erlebnis mit allen klassischen Tischspielen. Exklusiv für deutsche Kunden fügt Cloudbet im Juni Slots des lokalen Anbieters Gamomat zum Casino-Angebot hinzu. Gamomat ist bekannt für die Zusammenarbeit mit dem deutschen Slot-Pionier Bally Wulff und bietet hohe Auszahlungsquoten und attraktive Jackpot-Funktionen.

Darüber hinaus können Casino-Spieler die während der EM eine der teilnehmenden Live-Spielshows von Evolution spielen Lostickets für einen massiven 100.000-Euro-Preispool gewinnen.

Die Upgrades und Sonderaktionen für deutsche Spieler erfolgen nach einem Meilensteinjahr 2020, in dem Cloudbet neue Angebote wie eSport, Politik Wetten, virtuelle Sportwetten und den direkten Kauf von Kryptowährungen direkt auf der Seite per Kreditkarten- oder SEPA einführte.

