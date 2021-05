Cloudbet

Cloudbet öffnet Dogecoin Casino und fügt Litecoin hinzu

London (ots/PRNewswire)

- Meistgewünschte Kryptowährung in aktueller Kundenumfrage

- Doge hat seit Anfang 2021 um 13.000% zugelegt

Cloudbethat Dogecoinund Litecoin auf seiner Website eingeführt, nachdem die beiden Kryptowährungen in einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter fast 10.000 Kunden die meisten Stimmen erhielten, welche neuen Währungen hinzugefügt werden sollten.

"Das Volk hat gesprochen", Cloudbetsagte Sprecherin Camilla Wright. "Wir werden nur Währungen hinzufügen, die unsere Kunden halten und verwenden: Das ist der zentrale Teil unserer Integrationsphilosophie, seit wir unser Geschäft eröffnet haben. Weitere neue Kryptowährungen werden bald folgen."

Spieler, die zum ersten Mal mit Dogecoin und Litecoin wetten wollen, haben Anspruch auf einen "sehr großzügigen" Willkommensbonus von bis zu 10.000 Doge oder 5 LTC.

Dogecoin wurde als reines Scherzfutter gestartet, aber sein 13.000 % Anstieg in diesem Jahr hat dazu geführt, dass er gleichermaßen vom Krypto- und Mainstream-Publikum beobachtet wird. Seine Marktkapitalisierung von mehr als 80 Milliarden Dollar (Stand: 5. Mai) übertrifft bei weitem Ford Motor Co. und Twitter. Dieses Wochenende stößt der selbsternannte Dogefather, Tesla-Chef Elon Musk, weiter in die Mainstream-Populärkultur vor, wenn er Saturday Night Live moderiert.

Litecoin ist in diesem Jahr um 150 % gestiegen. Die Kryptowährung, die auf dem Bitcoin-Protokoll basiert, wurde mit dem Ziel entwickelt, niedrigere Blockbestätigungszeiten und Gebühren als Bitcoin zu erreichen.

Mit der Aufnahme von Dogecoin und Litecoin bei Cloudbet steigt die Anzahl der vom Betreiber unterstützten Kryptowährungen auf 12. Das Dutzend Kryptowährungen macht zusammen mehr als 80 % der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen aus.

Im Jahr 2013 gestartet (im selben Jahr wie Dogecoin), setzt Cloudbet auf die Blockchain-Technologie, um den Spielern Privatsphäre und finanzielle Freiheit wie nie zuvor zu bieten. Seitdem hat die Seite Millionen von Wetten angenommen und sich einen Ruf als der vertrauenswürdigste und sicherste Name im Krypto-Gaming-Bereich erworben.

Der Betreiber ist weiterhin innovativ und hat gerade ein erfolgreiches Jahr mit neuen Funktionen und Upgrades hinter sich, die darauf abzielen, ein breiteres Publikum für das einst reine Bitcoin-Produkt zu gewinnen. Im Jahr 2020 führte Cloudbet eine überarbeitete Website ein, gefolgt von einem Rekord von sechs neuen Kryptowährungen, Esports, Politikwetten, virtuellem Sport, sozialem Wettsharing und einfachen Käufen von Coins per Kreditkarte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1504077/Cloudbet_Dogecoin_Litecoin.jpg

Original-Content von: Cloudbet, übermittelt durch news aktuell