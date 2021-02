THC BioMed Intl Ltd.

Fundamental Research Corp aktualisiert Investment-Analyse zu THC Biomed

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

THC.CSETHCBF - OTCTFHD.F

THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass Fundamental Research Corp. seine unabhängige Investmentanalyse zu THC BioMed mit einem Hinweis und einer Änderung der Bewertung aktualisiert hat.

Fundamental Research Corp. ist ein vom Emittenten bezahltes unabhängiges Forschungsinstitut. THC BioMed nimmt diese Entwicklung nur zur Information zur Kenntnis und macht sich den Inhalt des Berichts der Fundamental Research Corp. nicht zu eigen.

Informationen zu THC

THC BioMed ist ein gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf. Es ist für den Anbau und den Verkauf von getrocknetem, extrahiertem, essbarem und topischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen nimmt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Cannabisindustrie eine Führungsrolle ein. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass THC BioMed gut aufgestellt ist, um in dieser schnell wachsenden Branche ganz vorne mit dabei zu sein.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen bezüglich des Geschäfts von THC BioMed im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf gewissen grundlegenden Erwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsführung von THC BioMed getroffen wurden. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch verwendete Begriffe erkannt werden, wie z. B. "werden", "können", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "streben", "rechnen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortfahren", "wahrscheinlich" sowie Variationen oder Verneinungen dieser Wörter und ähnlicher Ausdrücke. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten, dass THC BioMed an der Spitze dieser schnell wachsenden Branche stehen wird. Auch wenn THC BioMed der Auffassung ist, dass diese zukunftsgerichteten Informationen auf Erwartungen und Annahmen beruhen, die berechtigt sind, sollte kein unangebrachtes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da THC BioMed keine Garantie für deren tatsächlichen Verlauf geben kann. THC lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür.

Original-Content von: THC BioMed Intl Ltd., übermittelt durch news aktuell