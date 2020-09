Solvay

Solvay stellt Actizone(TM) vor - antimikrobieller Reiniger mit 24 Stunden Wirkungsdauer

Brüssel (ots/PRNewswire)

Die patentierte Actizone(TM)-Technologie ermöglicht jetzt einen langfristigen Oberflächenschutz vor Mikroben über 24 Stunden hinweg

Solvay präsentiert heute sein Actizone(TM)-Sortiment. Die gebrauchsfertigen Produkte und Inhaltsstoffe töten Keime schnell ab und schützen den Konsumenten dadurch vor schädlichen Bakterien und Viren - einschließlich des Coronavirus. Die Actizone(TM)-Technologie liefert auch einen 24-stündigen Oberflächenschutz, indem sie auf verschiedenen Oberflächen 99,9 Prozent der Bakterien dauerhaft abtötet.

Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie suchen Konsumenten und Unternehmen gleichermaßen nach Möglichkeiten, Sicherheitsstandards einzuhalten und sich in unsicheren Zeiten zu schützen. "Unsere Actizone(TM)-Technologie wirkt weiter, wenn die Oberfläche schon gereinigt wurde. Mitarbeiter in Unternehmen zum Beispiel oder Endverbraucher zuhause haben dadurch die Gewissheit, dass sie 24 Stunden lang vor Krankheitserregern geschützt sind", so Michael Radossich, President Novecare Business Unit von Solvay.

Weltweit wünschen sich die Verbraucher mehr Sicherheit im Alltag, während die Unternehmen die Auswirkungen von COVID-19 einzudämmen versuchen. Solvay bringt mit Actizone(TM) eine kombinierte Lösung auf den Markt, die auf einem durch die Firma entwickelten Polymer- und einem hochmodernen Reinigungssystem beruht, dessen antimikrobielle Wirkung den neuesten Standards der Branche entspricht.

"Ich bin stolz auf den Erfindungs- und Teamgeist, mit dem unsere Teams diese bahnbrechende Innovation für unsere Kunden* realisiert haben", fährt Radossich fort. "Mit Actizone(TM) wollen wir helfen, diese unsicheren Zeiten besser zu bewältigen, indem wir der Gesellschaft ein Stück Sicherheit geben und die kontrollierte Rückkehr der Wirtschaft zur Normalität unterstützen."

Die Actizone(TM)-Produkte beinhalten antimikrobielle Wirkstoffe, die auf Oberflächen einen Schutzfilm bilden. Die Wirkstoffe töten zu Beginn gleich 99,9 Prozent aller Bakterien und Viren ab. Danach liefern sie einen 24-stündigen antibakteriellen Schutz. Sie geben dem Verbraucher mittels einer rückstandsfreien und sauberen Schutzschicht die Sicherheit, die er sich wünscht.

Die Actizone(TM)-Technologie von Solvay funktioniert zuverlässig auf unterschiedlichen Oberflächen - von Polycarbonat über verschiedene Furniere bis hin zu Glas und Metall. Der Anwender kann sich also auf die desinfizierende Wirkung von Actizone(TM) verlassen - vom Flughafen übers Büro bis zum heimischen Wohnzimmer. Mit den Actizone(TM)-Produkten ist es außerdem nicht notwendig, ständig nachzureinigen, um alle Krankheitserreger zu beseitigen. Den Endverbrauchern und Unternehmen bleibt dadurch mehr Zeit die Zukunft zu gestalten.

Weitere Fragen zu Actizone(TM)-Produkten für den langfristigen Schutz vor Mikroben beantworten unsere Experten.

* Die zuständigen Regulierungsbehörden haben aktuell kein zugelassenes Protokoll, um den 24-stündigen Schutz vor Viren zu überprüfen.

Zur Actizone(TM)-Serie einsatzbereiter Produkte und Inhaltsstoffe zählt auch Actizone(TM) F5. Die für den Endverbraucher entwickelte Formulierung ist aktuell in den Vereinigten Staaten und in Kanada nicht registriert und nicht im Handel erhältlich. Der lokale Verkauf von Actizone(TM) F5 untersteht den gültigen Registrierungsprozessen im betreffenden Land. Alle Ansprüche, die sich in bestimmten Rechtssystemen durch Actizone(TM) F5 ergeben, unterliegen ausschließlich der lokalen Gesetzgebung und der Genehmigung von Actizone(TM) F5 in der betreffenden Rechtsprechung. Actizone(TM) F5 ist in bestimmten Ländern einschließlich der Vereinigen Staaten und Kanada noch nicht registriert. Dieser Beitrag dient nicht dazu, das Produkt in diesen Ländern zu bewerben, zu verkaufen oder den Verkauf oder Gebrauch des Produkts in diesen Ländern zu empfehlen.

