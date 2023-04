FUJIFILM Europe

Fujifilm Europe führt neue virtuelle Messlösung ein, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen Endoskopiker bei der Messung von Polypen gegenüberstehen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Eine neue Umfrage unter 300 Endoskopikern hat ergeben, dass fast 70 Prozent der Endoskopiker der Meinung sind, dass die korrekte Messung von Polypen entscheidend für eine genaue Diagnose ist.

Diese Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Endoskopiker derzeit Schwierigkeiten hat, Polypen korrekt zu messen, wobei fast drei Viertel der Befragten angaben, dass es ein präziseres Instrument zur Messung von Polypen geben müsse.

Zur Unterstützung von Endoskopikern hat Fujifilm Europe SCALE EYE auf den Markt gebracht, eine virtuelle Messlösung, die Endoskopiker bei der Einschätzung der Größe von Läsionen im Dickdarm unterstützt. SCALE EYE ist in die ELUXEO-Ultra-Plattform von Fujifilm integriert und ermöglicht es Endoskopikern, Polypen genauer zu messen und so Ärzte dabei zu unterstützen, die erforderliche Behandlung durch einfaches Drücken eines Schalters zu bestimmen.

Obwohl sich 90 Prozent der Endoskopiker über die Bedeutung der Polypenmessung einig sind, verwendet die Mehrheit visuelle Schätzungen, offene Biopsiezangen oder endoskopische Lineale anstelle innovativer Lösungen.

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in Europa und machte im Jahr 2020 12,7 Prozent aller neuen Krebsdiagnosen aus.[1] Die frühzeitige Erkennung und Diagnose von Krebs und Krebsvorstufenläsionen verbessert nachweislich die Patientenergebnisse.[2]

Prof Cesare Hassan, außerordentlicher Professor für Gastroenterologie, Humanitas University, Italien, sagte: „SCALE EYE ist eine bahnbrechende Technologie von Fujifilm. Sie ist keine Evolution, sondern eine Revolution. Dies verändert die Diagnostik grundlegend, denn vorher konnten wir die Läsion im Dickdarm nicht so genau messen. Dies ist auch von großem klinischen Interesse, da die Größe des Polypen Aufschluss darüber gibt, ob der Patient möglicherweise nach der Polypektomie überwacht werden muss."

Laut der Umfrage sind 88 Prozent der Endoskopiker der Meinung, dass die Charakterisierung von Polypen, die ebenfalls durch die CAD-EYE-Technologie von Fujifilm ermöglicht wird, entscheidend für eine genaue Diagnose ist.

Saskia Papa, Senior Product Manager bei Fujifilm Europe GmbH, stellte fest:

„Unsere neuen Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass SCALE EYE einen weiteren technologischen Fortschritt im Kampf gegen Darmkrebs darstellt. Diese Studienergebnisse spiegeln wider, was wir in allen unseren Märkten über die potenziell transformative Rolle dieser visuellen Messlösung bei der Erkennung und genauen Charakterisierung von Läsionen gehört haben. Mit SCALE EYE haben wir eine echte Chance, Ärzte bei der Verbesserung der Qualität der Koloskopie zu unterstützen, vom Screening bis zur Behandlung, und letztlich das Leben der Patienten zu verbessern. Wir freuen uns darauf, den Teilnehmern der ESGE Days 2023 in Dublin diese Technologie vorzustellen."

Informationen zu Fujifilm in Europa

Fujifilm ist mit über 50 Konzernunternehmen und Niederlassungen in Europa vertreten und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service. Die Fujifilm Europe GmbH mit Sitz in Ratingen, Deutschland, ist die strategische Zentrale für die Region. In ganz Europa beliefern die Fujifilm-Unternehmen eine Reihe von Branchen, darunter Medizintechnik, Biopharmazeutika, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien, grafische Systeme, optische Geräte, Datenspeicherung und alle Aspekte der Fotografie. In den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen intensiver auf das Gesundheitswesen konzentriert, von der Diagnose bis hin zur Prävention und Behandlung. Heute bietet Fujifilm in Europa das gesamte Spektrum der Patientenversorgung an, zusätzlich zur Forschung, Entwicklung und Herstellung von neuartigen Therapien, Gentherapien und Impfstoffen, sowie Zellkulturmedien und Lösungen für die regenerative Medizin.

Weitere Informationen finden Sie auf: fujifilm.com

Informationen zu SCALE EYE

So funktioniert es:

Das SCALE-EYE-System umfasst das neu entwickelte Endoskop EC-760S-A/M, L, das mit einem Laser der Klasse 1 ausgestattet ist. Der Laserpunkt ist auf dem endoskopischen Bild sichtbar. Die Position des Laserpunkts ändert sich in Abhängigkeit vom Abstand zwischen der Endoskopspitze und dem Objekt. Abhängig von der Position des Laserpunkts wird die Größe des Messintervalls automatisch angepasst.

Benutzerschnittstelle

Die Skalengröße reicht von 5 mm über 10 mm bis zu 20 mm, und die Aktivierung und Deaktivierung der Funktion kann einfach mit dem Endoskopschalter bedient werden. Die virtuelle Skala wird in Echtzeit auf demselben endoskopischen Monitor angezeigt und erfordert keinen separaten Monitor. Die Software für SCALE EYE (EW10-VM01) kann in der Erweiterungseinheit EX-1 installiert werden, die auch für die Nutzung von CAD EYE[3] Detection and Characterization verwendet werden kann.

Informationen zu ELUXEO Ultra

Das Eluxeo-Ultra-System von Fujifilm ist eine der ersten Endoskopieplattformen, die Läsionen in Echtzeit erkennt und charakterisiert. Es erweitert das bestehende ELUXEO-System von Fujifilm durch die Integration von SCALE EYE, einer virtuellen Echtzeit-Messfunktion, die Endoskopikern bei der Einschätzung der Größe von Läsionen im Dickdarm helfen soll, und ColoAssist PRO, unserem Echtzeit-Endoskop-Visualisierungssystem, um ein umfassendes Paket für Endoskopiker bereitzustellen. Dies sind die neuesten Ergänzungen der Endoskopietechnologien aus der Reihe ELUXEO Ultra, die auf die Einführung von CAD EYE folgen, einer Erkennungs- und Charakterisierungsfunktion für Dickdarmpolypen, die KI-Technologie nutzt. Die ELUXEO-Ultra-Plattform wird eine Reihe zukünftiger Werkzeuge und Technologien berücksichtigen, wenn sie sich weiterentwickeln, sodass Fujifilms bestes Endoskopiesystem für Patienten von heute auch morgen so bleiben wird.

[1] Colorectal cancer burden in EU-27, European Commission. 2021. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Colorectal_cancer_factsheet-Mar_2021.pdf

[2] World Cancer Day 2019: Emphasis on Early Detection. 2019. https://ascopost.com/News/59711

[3] CAD EYE ist ein Markenname von Fujifilm mit Funktionen zur Unterstützung der computergestützten Diagnose (CAD) in der Endoskopie. Die Funktion wurde mit Deep Learning entwickelt, einer Form der Technologie der künstlichen Intelligenz, und ändert nach der Installation nicht automatisch die Systemleistung oder -genauigkeit. CAD EYE kann verwendet werden, indem das „Endoscopy Support Program EW10-EC02" auf der Erweiterungseinheit EX-1 installiert wird.

